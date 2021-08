Les contrats à terme sur actions augmentent légèrement après une journée perdante

La propagation de la variante du coronavirus delta a continué de garder les investisseurs à l’affût. La moyenne sur sept jours des cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis a atteint 72 790 vendredi, dépassant le pic observé l’été dernier lorsque le pays n’avait pas de vaccin Covid-19 autorisé, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention.

L’inquiétude concernant le ralentissement de la croissance a déclenché une baisse des rendements du Trésor lundi. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence a chuté de 8 points de base à 1,15 %. La baisse des rendements obligataires de lundi fait suite à des données montrant que le secteur manufacturier américain s’est développé à un rythme plus lent qu’il y a un mois.

Une vente massive en fin de journée d’actions sensibles à l’économie comme les matériaux et les produits industriels a finalement poussé le Dow Jones et le S&P 500 dans le rouge. Le blue chips Dow a grimpé de 250 points pour atteindre un sommet historique à un moment donné, mais a terminé lundi près de 100 points de moins.

Les investisseurs surveillent de près les progrès à Washington alors que les législateurs se dirigent vers un projet de loi bipartite sur les infrastructures qui consacrerait 550 milliards de dollars aux infrastructures américaines. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, veut se précipiter la législation de 2 702 pages à travers la chambre avant une pause d’un mois prévue à partir du 9 août.

Pendant ce temps, la saison des résultats du deuxième trimestre se poursuit avec Under Armour, Lyft, Eli Lilly et Amgen parmi les sociétés à déclarer mardi.

Jusqu’à présent, 88 % des sociétés du S&P 500 ont fait état d’une surprise positive en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre, ce qui marquera le pourcentage le plus élevé depuis que FactSet a commencé à suivre cette mesure en 2008.

« La hausse des bénéfices soutient la valorisation », a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions de US Bank Wealth Management, dans une note. « La hausse des revenus et des bénéfices, une inflation généralement contenue, des taux d’intérêt relativement bas, des politiques de relance monétaire et budgétaire en cours et les progrès médicaux du COVID-19 soutiennent nos perspectives de hausse des actions américaines au second semestre de 2021. »