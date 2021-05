Les contrats à terme sur actions augmentent légèrement après la pire semaine de Wall Street depuis février

Les contrats à terme sur actions ont légèrement augmenté dans les échanges de nuit de dimanche alors que le marché semblait continuer à rebondir après la vente de la semaine dernière déclenchée par la nervosité de l’inflation.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont progressé de 40 points. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 étaient tous deux 0,2% plus élevés.

Le prix du Bitcoin a chuté de plus de 7% à environ 44000 dollars après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait laissé entendre lors d’un échange sur Twitter dimanche que le constructeur de véhicules électriques avait peut-être jeté ses avoirs en bitcoins. La semaine dernière, Tesla a décidé d’arrêter le bitcoin pour les achats de voitures en raison de préoccupations environnementales.

Wall Street a connu l’une des semaines les plus folles de 2021 qui a vu le S&P 500 chuter de 4% en milieu de semaine au milieu des craintes d’inflation accrues. L’indice de référence large des actions a finalement terminé la semaine en baisse de 1,4% après un rebond consécutif. Le Nasdaq Composite, très technologique, qui a été particulièrement touché par des pressions sur les prix plus élevées, a chuté de 2,3% la semaine dernière. Le Dow Jones de premier ordre a chuté de 1,1% au cours de cette période. Les trois indices de référence ont affiché leur pire semaine depuis le 26 février.

« Non seulement sont [last] Les événements de la semaine sont un signe avant-coureur de la façon dont les impressions d’inflation peuvent devenir inconfortables, mais aussi un signe avant-coureur de la façon dont les marchés boursiers sont devenus surachetés », a déclaré Nikolaos Panigirtzoglou, directeur général de JPMorgan, dans une note.

Les données de la semaine dernière ont montré que l’indice des prix à la consommation a bondi de 4,2% par rapport à un an plus tôt en avril, le taux le plus rapide depuis 2008, ce qui a intensifié les craintes que la Réserve fédérale ne soit contrainte de commencer à réduire sa politique monétaire facile si des pressions sur les prix plus élevées sont maintenues.

Le compte rendu de sa dernière réunion de la Fed, qui sera publié mercredi, pourrait offrir quelques indices sur la réflexion des décideurs politiques sur l’inflation.

Ailleurs, la saison des résultats du premier trimestre se termine avec plus de 90% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Jusqu’à présent, 86% des sociétés du S&P 500 ont signalé une surprise positive du BPA, ce qui marquerait le pourcentage le plus élevé de surprise de bénéfices positifs depuis 2008, lorsque FactSet a commencé à suivre cette mesure.

Walmart, Home Depot et Macy’s publieront des résultats mardi.