Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains ont augmenté au début de la séance du jour au lendemain alors que les investisseurs se préparaient à mettre fin à une semaine de baisse pour les actions, craignant que la Maison Blanche ne cherche à augmenter l’impôt sur les plus-values.

Les contrats à terme sur S&P 500 ont grimpé de moins de 0,1% tandis que les contrats liés au Dow ont ajouté 22 points. Les contrats Nasdaq 100 ont également progressé juste au nord de la ligne plate.

Les mouvements après les heures de bureau sont intervenus à la suite d’une session mouvementée pour les actions après que plusieurs médias ont annoncé jeudi après-midi que le président Joe Biden devrait proposer des impôts sur les plus-values ​​beaucoup plus élevés pour les riches.

Bloomberg News a rapporté que Biden prévoyait une hausse de l’impôt sur les plus-values ​​pouvant atteindre 43,4% pour les riches Américains.

La proposition porterait le taux de gains en capital à 39,6% pour ceux qui gagnent 1 million de dollars ou plus, contre 20% actuellement, selon Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet. Reuters et le New York Times ont ensuite fait la une des journaux.

Bien que les gros titres de l’impôt sur les plus-values ​​aient semblé peser sur le sentiment jeudi après-midi, la vente a été tempérée par la dure bataille qu’une telle proposition ferait face dans un Sénat divisé.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de plus de 300 points à la fin du trading régulier. À son plus bas de la journée, l’indice de référence de premier ordre a chuté de 420 points. Le S&P 500 a effacé les gains antérieurs et clôturé en baisse de 0,9%, tandis que le Nasdaq Composite a glissé de 0,9%.

Depuis le début de la semaine, le S&P 500, le Dow et le Nasdaq sont en baisse de 1,2%, 1,1% et 1,6%, respectivement.

Avant l’arrivée de la nouvelle, les principales moyennes s’échangeaient légèrement à la hausse, les investisseurs ayant passé au crible les résultats des entreprises et les données économiques généralement positifs.

Le fabricant de puces Intel et la plate-forme de médias sociaux Snap ont annoncé jeudi leurs bénéfices pour le premier trimestre civil après la cloche de clôture.

Bien que les revenus et les bénéfices d’Intel aient été meilleurs que ce à quoi Wall Street s’attendait, il a publié des prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre inférieures aux espoirs des analystes. Intel, qui a déclaré s’attendre à un bénéfice par action de 1,05 $ pour le prochain trimestre, a vu ses actions chuter de 3,1% en négociation prolongée.

Les actions Snap, quant à elles, ont ajouté 4,7% au trading après les heures d’ouverture après avoir annoncé une accélération de la croissance des revenus et un fort nombre d’utilisateurs au cours du premier trimestre. Snap a dépassé le seuil de rentabilité tout en enregistrant un chiffre d’affaires de 770 millions de dollars.

Les entreprises ont pour la plupart réussi à battre les prévisions de Wall Street jusqu’à présent dans la saison des résultats. Pourtant, les bons résultats du premier trimestre ont été accueillis avec une réponse plus tiède de la part des investisseurs, qui n’ont pas, à ce jour, acheté des actions de sociétés avec certains des meilleurs résultats.

Les stratèges affirment que les valorisations déjà élevées et les niveaux presque records du S&P 500 et du Dow ont maîtrisé l’enthousiasme des traders. Mais les indices sont à moins de 1,5% de leurs plus hauts historiques, même après les pertes de jeudi.

Le ministère du Travail a déclaré jeudi matin que les premières demandes d’assurance-chômage s’élevaient à 547 000, ce qui était inférieur à l’estimation du Dow Jones de 603 000.

Plus tard dans la journée, les républicains ont lancé une contre-offre au plan d’infrastructure de 2 billions de dollars de Biden. Le GOP a lancé un cadre de 568 milliards de dollars qui comprend le financement des ponts, des aéroports, des routes et du stockage de l’eau. Cela n’inclut pas les augmentations d’impôts.