Les contrats à terme sur actions augmentent après le S&P 500, le Nasdaq enregistre de nouveaux records

Des gens passent devant la Bourse de New York le 15 avril 2021 à New York.

Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains ont légèrement augmenté au début des échanges de nuit mercredi après que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé à des records.

Les contrats liés au S&P 500 et au Nasdaq 100 ont tous deux coché au nord de leurs lignes fixes respectives avec des gains inférieurs à 0,1%. Les contrats à terme sur Dow ont augmenté de 17 points.

Les mouvements sur les contrats à terme sont intervenus après une session régulière positive pour les marchés américains.

Le S&P 500 a augmenté de 0,3% pour atteindre un sommet historique de 4 358,13, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 104,42 points à 34 681,79. Le Nasdaq Composite, riche en technologie, a clôturé juste au-dessus de sa propre ligne plate pour battre un record de clôture.

Mercredi, les actions Internet et technologiques populaires ont de nouveau surperformé l’ensemble du marché, les investisseurs ayant acheté des actions dans des sociétés qui privilégient la croissance au lieu des noms de réouverture dans les secteurs de l’énergie et de la vente au détail qui se sont avérés populaires au premier semestre.

Apple, Microsoft et Amazon – en hausse de 1,8%, 0,8% et 0,5% mercredi – sont chacun en hausse à deux chiffres par rapport au mois dernier. Alors que les traders ont cité plusieurs raisons pour le retour vers Big Tech, la plupart mentionnent une baisse marquée des rendements obligataires lorsqu’ils discutent de ce mouvement.

La rétrogradation de l’indice de référence Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s’est poursuivi mercredi, lorsque le taux est tombé à 1,296%, son niveau le plus bas depuis février. Des rendements plus élevés réduisent la valeur des bénéfices futurs par rapport aux bénéfices actuels, ce qui signifie que l’appétit pour les actions de croissance a tendance à augmenter lorsque les taux baissent.

« La baisse de 40 points de base du rendement de l’obligation de référence du Trésor à 10 ans depuis fin mars suggère que la saisie mondiale du rendement reste une force puissante, malgré le désir de la Fed de laisser l’économie tourner à plein régime », Steven Ricchiuto, chef des États-Unis. économiste de Mizuho Securities, a écrit mardi.

« Une monnaie plus forte, des problèmes de virus accrus à l’étranger et la demande associée de bons et d’obligations du Trésor à long terme impliquent des attentes d’inflation réduites et un risque accru d’importation de déflation mondiale », a-t-il ajouté.

Dans la perspective de la session de jeudi, les investisseurs se pencheront sur les derniers chiffres des inscriptions au chômage du département du Travail. La mise à jour hebdomadaire offre à Wall Street un aperçu régulier du rythme des licenciements dans l’économie américaine, qui a diminué au milieu du déploiement du vaccin Covid-19.

Les économistes s’attendent à voir 350 000 nouveaux demandeurs d’allocations de chômage pour la semaine se terminant le 3 juillet, selon Dow Jones.