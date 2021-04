Les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers américains ont grimpé à la hausse lors de la séance nocturne de mercredi soir après que le S&P 500 se soit retiré des niveaux records au cours de la séance régulière.

Les contrats liés au Dow Jones ont ajouté 53 points, tandis que ceux liés au S&P 500 ont augmenté d’environ 0,15%. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont progressé de 0,15% similaire.

Les mouvements de la session de nuit sont intervenus après que le S&P 500 ait glissé des niveaux records lors de la session régulière de mercredi, alors que la pression sur l’optimisme de compensation de la technologie avait été déclenchée par la première série de bénéfices majeurs des entreprises qui dépassaient largement les attentes.

L’indice de référence des actions a chuté de 0,4% après avoir atteint un nouveau record mercredi matin. Le Dow Jones Industrial Average n’a gagné que 53 points.

Le Nasdaq Composite a perdu environ 1% lors des échanges réguliers, Tesla ayant chuté de près de 4%, Netflix et Facebook de plus de 2% chacun, et Amazon, Microsoft et Apple ont tous chuté d’au moins 1%.

La saison des résultats du premier trimestre étant maintenant en cours, les investisseurs se pencheront jeudi sur les résultats financiers de la société de collations PepsiCo, du gestionnaire d’actifs BlackRock et de Citigroup et de Bank of America.

La saison a commencé sérieusement avec les résultats bancaires mercredi, lorsque Goldman Sachs a grimpé de plus de 2% après avoir dépassé les attentes des analystes avec des bénéfices nets et des revenus records au premier trimestre grâce aux solides performances des unités de négociation d’actions et de banque d’investissement de la société.

JPMorgan Chase a également dépassé les prévisions sur les lignes supérieures et inférieures, aidé par un bénéfice de 5,2 milliards de dollars provenant de la libération d’argent qu’il avait précédemment mis de côté pour les pertes sur prêts. Les actions bancaires ont grimpé à tous les niveaux cette année, le secteur financier du S&P 500 ayant augmenté de près de 20% par rapport aux 9,8% du S&P 500.

Les investisseurs examineront jeudi le dernier rapport du ministère du Travail sur le nombre d’Américains qui déposent une première demande d’assurance-chômage. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que le gouvernement annonce que 710 000 autres réclamations ont été déposées pour la première fois au cours de la semaine terminée le 10 avril.

Les données sur les ventes au détail de mars, également attendues jeudi matin, devraient montrer une forte hausse des dépenses de consommation, certains économistes constatant un gain de 10% ou plus grâce à l’arrivée des chèques de relance de 1400 $. La prévision du consensus est une croissance plus modeste de 6,1%.

Mardi, la Food and Drug Administration a appelé à une pause dans l’administration du vaccin Covid-19 de J&J après que six personnes aux États-Unis aient développé une maladie rare impliquant des caillots sanguins. L’annonce a déclenché une vente massive de la réouverture des jeux plus tôt dans la semaine, mais ne devrait pas avoir d’impact significatif sur le rythme du déploiement des vaccins aux États-Unis.