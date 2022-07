Les contrats à terme sur actions augmentent après la forte Apple, rapporte Amazon alors que Wall Street se dirige vers une semaine gagnante

Les contrats à terme sur actions ont augmenté jeudi soir alors que Wall Street cherchait à terminer la semaine en hausse, alimentés par de solides rapports trimestriels de sociétés technologiques clés.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont gagné 34 points, ou 0,1 %. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0,5 %, tandis que les contrats à terme Nasdaq 100 ont ajouté 1 %.

Les contrats à terme ont été soutenus par des gains dans les échanges prolongés de deux des plus grandes actions du marché. Les actions d’Amazon et d’Apple ont augmenté après avoir enregistré une forte croissance des ventes dans le cloud computing et les iPhones, respectivement, au cours de leurs derniers trimestres.

Le mouvement des contrats à terme survient dans la foulée d’un deuxième rallye consécutif pour les actions. Le Dow est maintenant en hausse de près de 2 % sur la semaine, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont en hausse de 2,8 %.

Ces gains sont intervenus malgré une hausse de trois quarts de point de pourcentage de la Réserve fédérale mercredi et une lecture négative du PIB jeudi.

“Le marché espère que le ralentissement de la croissance économique se traduira par une Fed plus accommodante, même si elle est un peu plus éloignée. Il serait donc logique pour moi que des attentes de taux plus faibles à l’avenir se traduiraient par un peu dynamisme des marchés boursiers », a déclaré Lauren Goodwin, économiste et stratège de portefeuille de New York Life Investments.

Cependant, Goodwin a averti que l’environnement économique inhabituel et la longue période avant la prochaine réunion de la Fed rendent difficile de prédire la trajectoire de la banque centrale à partir d’ici.

Vendredi, les investisseurs obtiendront des informations actualisées sur une lecture clé de l’inflation et les coûts de l’emploi au deuxième trimestre, qui pourraient être des points de données clés pour la Fed alors qu’elle envisage sa prochaine décision.

Les investisseurs ont également parcouru un lot mixte de rapports sur les bénéfices cette semaine. Les actions de Roku ont chuté de plus de 20% après les heures de négociation après que la société ait manqué des estimations et averti d’un ralentissement de la publicité. Le fabricant de puces Intel a chuté de 7 % après que ses résultats trimestriels aient été inférieurs aux attentes.

Vendredi, les principaux bénéfices incluent Chevron, Exxon Mobil et Procter & Gamble.