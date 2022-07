Les contrats à terme sur actions augmentent alors que Wall Street attend plus de bénéfices bancaires

Les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté jeudi soir après la baisse du Dow Jones Industrial Average à la suite d’un début décevant des bénéfices du deuxième trimestre des plus grandes banques du pays.

D’autres résultats bancaires majeurs sont attendus vendredi de Wells Fargo et Citigroup.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 81 points, soit 0,3%. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont respectivement augmenté de 0,3% et 0,3%.

Les actions de Pinterest ont bondi de 16% dans les échanges prolongés à la suite d’un rapport du Wall Street Journal selon lequel l’investisseur activiste Elliott Management a pris une participation de plus de 9% dans la société de médias sociaux.

Le Dow au cours de la séance de jeudi a perdu près de 0,5%, soit 142,62 points. Le S&P 500 a chuté de 0,3 % et le Nasdaq Composite a légèrement augmenté de 0,03 %.

Les investisseurs ont passé au peigne fin les rapports troublants de JPMorgan Chase et Morgan Stanley, qui ont donné le coup d’envoi aux principaux bénéfices des banques, et ont également pesé la probabilité de hausses plus importantes des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale et des craintes de récession imminentes.

Les actions de JPMorgan Chase ont chuté d’environ 3,5% après que la banque a déclaré avoir constitué des réserves pour les créances douteuses et suspendu les rachats d’actions. Pendant ce temps, les actions de Morgan Stanley ont baissé de 0,4% après que la banque a annoncé des revenus de banque d’investissement plus faibles que prévu.

“Je n’ai pas beaucoup d’optimisme quant à notre capacité à augmenter les bénéfices dans cet environnement”, a déclaré jeudi la CIO de G Squared Private Wealth, Victoria Greene, sur “Closing Bell: Overtime” de CNBC. “Je ne pense pas que ce soit mauvais ou tragique, vous savez, mais je pense que malheureusement, cette saison des résultats, toute perte de bénéfices ou de marges sera punie et tous les battements réels pourraient en fait être séparés.”

Sur le plan économique, le dernier rapport sur les ventes au détail de juin, ainsi que sur les prix à l’importation et à l’exportation, doit être publié vendredi à 8 h 30 HE. Le rapport sur la production industrielle de juin est attendu à 9 h 15 HE. Les données préliminaires de juillet sur le sentiment des consommateurs sont publiées à 10 h HE.