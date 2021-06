Les contrats à terme sur actions augmentent alors que les investisseurs attendent un rapport clé sur l’inflation

Les navetteurs sortent d’une station de métro de Wall Street près de la Bourse de New York.

Les marchés américains ont continué de se négocier dans une fourchette étroite mercredi, les trois principaux indices ayant terminé la journée à moins de 0,5% des niveaux de clôture de mardi. Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous chuté au cours des échanges réguliers, mettant fin à la session plus loin de leurs sommets historiques respectifs.

Le S&P 500 reste le plus proche de son indice de référence et n’est qu’à 0,44% d’un nouveau sommet historique. Le Dow Jones et le Nasdaq sont à environ 2% des records.

La session après les heures de bureau a vu le stock du détaillant de jeux vidéo GameStop chuter de 10% dans les échanges prolongés malgré l’annonce de la société selon laquelle elle avait choisi l’ancien dirigeant d’Amazon, Matt Furlong, pour être son prochain PDG. Les investisseurs peuvent être consternés par une demande d’informations de la Securities and Exchange Commission, ainsi qu’un dépôt auprès du régulateur pour vendre jusqu’à 5 millions d’actions supplémentaires.

D’autres sujets du récent commerce des mèmes, notamment les carburants à énergie propre et la santé du trèfle, évoluaient également dans la session prolongée.

Les investisseurs attendent la prochaine lecture sur l’inflation pour évaluer si les pressions plus élevées sur les prix ne sont que temporaires alors que l’économie continue de rebondir après la récession induite par la pandémie.

Le département du Travail devrait publier ses données sur l’indice des prix à la consommation à 8 h 30 HE jeudi. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que le rapport de mai sur l’IPC montre des prix en hausse de 4,7% d’une année sur l’autre après la hausse de 4,2% d’avril.

Pendant des semaines, les investisseurs se sont demandé si une poussée d’inflation pourrait inciter la Réserve fédérale à freiner le rythme de ses achats d’actifs ou à commencer à signaler une augmentation des taux d’intérêt. Pourtant, certains disent que ces craintes sont prématurées et que la banque centrale donnera aux marchés suffisamment de temps avant de prendre des mesures.

« Nous pensons que les politiques d’argent facile de la Fed dureront un certain temps », a écrit Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute.

« Nous ne nous attendons pas à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt cette année ou l’année prochaine, mais nous pensons qu’il est probable que nos banquiers centraux commencent à laisser entendre qu’ils envisagent de réduire leurs achats d’obligations, peut-être dès cet automne », a-t-il ajouté. « Cela signifie que nous continuons à nous pencher vers les secteurs cycliques sensibles aux flux et reflux de l’économie. »