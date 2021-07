Les contrats à terme sur actions américaines sont légèrement inférieurs après que le S&P 500 a mis fin à une séquence de victoires de 7 jours

Les contrats à terme sur actions américaines ont ouvert en légère baisse mardi soir après que le S&P 500 a mis fin à une séquence de sept jours de victoires consécutives, sa plus longue depuis août.

Les contrats à terme sur Dow Jones Industrial Average ont chuté de 54 points, soit 0,16%. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont plongé de 0,10 % et 0,06 %, respectivement.

Au cours de la session ordinaire, le Dow Jones à 30 actions a perdu 208,98 points, soit 0,6%. Le S&P 500 a terminé la journée en baisse de 0,2%. Le Nasdaq Composite a progressé de près de 0,2%. L’indice à forte composante technologique a atteint un nouveau sommet historique mardi.

Les investisseurs peuvent craindre que l’économie approche de son sommet et qu’une correction soit en cours. En plus de la complaisance du marché, la combinaison des pressions sur les marges bénéficiaires, des craintes inflationnistes, de la réduction de la Fed et d’une éventuelle augmentation des impôts pourrait contribuer à un éventuel retrait, selon les stratèges du marché.

Les actions axées sur la reprise comme Caterpillar, Chevron et JPMorgan Chase se sont repliées mardi tandis que les actions des grandes technologies comme Amazon, Apple et Alphabet ont gagné. Les actions énergétiques ont été touchées après que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate ont atteint leur plus haut niveau en plus de six ans avant de devenir négatifs.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 7,2 points de base à 1,36% alors que les investisseurs réagissent au potentiel d’un ralentissement de la croissance économique. Il s’agit de son plus bas niveau depuis février. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a baissé de 6,4 points de base à 1,98 %.

Les investisseurs écouteront davantage d’indices sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale lorsqu’elle publiera son dernier compte rendu de réunion mercredi après-midi, ce qui pourrait être un catalyseur pour un mouvement à la fois des obligations et des actions.

Les minutes de la Fed devraient être conciliantes, la banque centrale recherchant des progrès sur le marché du travail et ne craignant pas que l’inflation récente devienne une tendance persistante. Ralentir les achats d’obligations serait le premier recul majeur de la Fed par rapport aux politiques de facilité qu’elle a mises en place lors de la fermeture de l’économie l’année dernière.

La fin des 120 milliards de dollars par mois de la Fed en achats de bons du Trésor et de prêts hypothécaires signalerait également que la prochaine décision de la banque centrale pourrait être de relever les taux d’intérêt.

Les demandes hebdomadaires de prêts hypothécaires et l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre devraient également être publiées mercredi.

– Patti Domm de CNBC a contribué au reportage.