Les contrats à terme sur actions américaines sont faibles alors que le marché clôture un premier semestre gagnant

Les contrats à terme sur actions américaines étaient légèrement inférieurs mercredi matin alors que le marché s’apprête à clôturer un premier semestre et un deuxième trimestre gagnants.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average impliquaient une perte d’ouverture de moins de 100 points. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq-100 étaient également légèrement inférieurs.

Mercredi est le dernier jour du deuxième trimestre et le dernier jour du premier semestre 2021. Jusqu’à présent sur l’année, le S&P 500 est en hausse de 14%, tandis que le Nasdaq Composite et le Dow Jones sont en hausse de 12% chacun. Pour le trimestre, le S&P 500 est en hausse de 8%. Le S&P 500 et le Nasdaq ont tous affiché de nouveaux records mardi.

Les investisseurs ont ignoré les lectures d’inflation élevée et ont continué à acheter des actions dans l’espoir qu’un retour économique de la pandémie se poursuivrait. Les trois plus gros gagnants du Dow Jones cette année sont jusqu’à présent Goldman Sachs, American Express et Walgreens Boots Alliance, tous en hausse de plus de 30%. Chevron, Microsoft et JPMorgan Chase sont en hausse de plus de 20 % chacun.

De bonnes premières mi-temps sont généralement de bon augure pour le reste de l’année. Chaque fois qu’il y a eu un gain à deux chiffres au premier semestre, le Dow Jones et le S&P 500 n’ont jamais terminé cette année-là avec une baisse annuelle, selon les données de Refinitiv remontant à 1950.

Au cours de la session ordinaire de mardi, les actions ont peu changé dans les échanges légers, bien que le S&P 500 ait enregistré sa 4e session positive consécutive et un sommet historique. Le Dow Jones a gagné 9 points, soit moins de 1%. Le S&P 500 a terminé la journée en hausse de 0,03% et le Nasdaq Composite a terminé la journée en hausse de 0,2%

Les actions des constructeurs de maisons ont augmenté mardi après que S&P CoreLogic Case-Shiller a publié son indice national des prix des maisons, qui montrait que les prix des maisons avaient augmenté de plus de 14% en avril par rapport à l’année précédente et que plusieurs grandes villes des États-Unis avaient enregistré leurs plus fortes hausses de prix annuelles. Les actions de Lennar ont augmenté de près de 1% et les actions de PulteGroup ont augmenté de 1,9%.

L’indice de confiance des consommateurs du Conference Board a également atteint son plus haut niveau depuis mars 2020.

Les demandes de prêts hypothécaires hebdomadaires et les données sur les ventes de logements en attente devraient être publiées mercredi. La société de paie ADP devrait rendre compte du nombre de paies privées ajoutées en juin.

Les actions ne connaîtront probablement pas de grands mouvements avant que le rapport sur l’emploi de vendredi ne donne une meilleure idée de l’état de l’économie. Les économistes s’attendent à ce que 683 000 emplois aient été créés en juin, selon un sondage Dow Jones.

–CNBC Robert Hum contribué à ce rapport.