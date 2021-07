Les contrats à terme sur actions américaines ont peu changé après le retrait des moyennes majeures des records

Le Dow Jones a clôturé la séance de négociation régulière en baisse de 107 points, soit 0,3%. La baisse est survenue un jour après la clôture du Dow Jones à un record. Le S&P et le Nasdaq Composite ont atteint des sommets historiques mardi avant de céder ces gains et finalement de clôturer plus bas. Le S&P 500 a plongé de 0,35%, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,38%, chacun publiant sa première session négative sur trois.

Les principales moyennes oscillent toujours autour de leurs sommets historiques, et les stratèges de Wall Street sont optimistes quant à ce que réserve la seconde moitié de 2021 alors que l’économie continue de se remettre de Covid-19.

« Après une année 2020 que nous n’oublierons jamais, nous envisageons le second semestre 2021, et même 2022, avec optimisme pour l’avenir », a déclaré Burt White, directeur général et directeur des investissements de LPL. « Nous pensons que nous sommes au début du cycle économique et que la prochaine récession est potentiellement dans des années. »

UBS a relevé mardi son objectif S&P 500 de décembre 2021 à 4 500, contre une prévision précédente de 4 400. L’appel repose sur des chiffres solides des bénéfices du deuxième trimestre.

« Nous pensons que le marché boursier haussier reste sur des bases solides, grâce à d’énormes soldes de trésorerie des consommateurs, à une augmentation des investissements des entreprises et à une Fed toujours accommodante », a déclaré la société dans une note aux clients.

JPMorgan et Goldman Sachs ont lancé la saison des résultats mardi, les deux banques battant les estimations supérieures et inférieures. Bank of America, Citigroup et Wells Fargo devraient publier leurs résultats avant l’ouverture du marché mercredi, tout comme BlackRock, PNC Financial et Delta.

Au total, 23 sociétés du S&P 500 publieront des résultats trimestriels cette semaine.