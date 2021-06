Les contrats à terme sur actions américaines augmentent légèrement alors que le Dow Jones se dirige vers une semaine perdante

Traders travaillant à la Bourse de New York (NYSE), le 19 mai 2021.

Les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement augmenté jeudi soir, après une vente de deux jours pour le Dow Jones à la suite de la mise à jour de la politique de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme pour le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 0,08 %. Les contrats à terme pour le S&P 500 ont augmenté de 0,13%, tandis que les contrats à terme pour le Nasdaq-100 ont grimpé de 0,21%.

Au cours de la session ordinaire, le Dow Jones Industrial Average a perdu 210 points, soit 0,62%, à 33 823,45. Le S&P 500 a chuté de 0,04 % à 4 221,86. Le Nasdaq Composite a augmenté de 0,87% à 14 161,35.

Le blue chips Dow a perdu 1,9% depuis le début de la semaine et le S&P 500 a chuté de 0,6%. Le Nasdaq a gagné 0,65% sur la semaine.

Les prix des matières premières ont fortement baissé alors que la Chine tente de freiner la hausse des prix et que le dollar américain se renforce. Les prix à terme du cuivre, du palladium et du platine ont chuté, tandis que les prix du pétrole américain ont chuté de plus de 1 %.

La décision très attendue de la Réserve fédérale mercredi a provoqué une liquidation des actions. La banque centrale a annoncé qu’elle maintenait les taux d’intérêt inchangés, a relevé ses anticipations d’inflation pour 2021 à 3,4% et a avancé les hausses de taux d’intérêt prévues.

« Les investisseurs pourraient interpréter l’inclinaison hawkish de la Fed mercredi comme un signe qu’une expansion économique post-pandémique prolongée aux États-Unis pourrait être un peu plus difficile à réaliser dans un environnement potentiellement émergent de politique monétaire moins accommodante », a déclaré Chris Hussey de Goldman Sachs.

Jeudi, le département du Travail a signalé que les premières demandes de chômage avaient augmenté de manière inattendue la semaine dernière, totalisant 412 000, soit une augmentation de 37 000 par rapport à la semaine précédente et supérieure à l’estimation de 360 ​​000.