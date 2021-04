Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont été mitigés dans les échanges de nuit de mercredi, après que les principales moyennes aient affiché des pertes pour la journée.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average perdent 3 points. Les contrats à terme sur S&P 500 ont progressé de 0,2%, tandis que les contrats à terme sur Nasdaq 100 ont progressé de 0,5%.

Les solides résultats trimestriels d’Apple et de Facebook ont ​​stimulé les contrats à terme. Apple a déclaré que les ventes avaient bondi de 54% au cours du trimestre, chaque catégorie de produits enregistrant une croissance à deux chiffres. La société a également déclaré qu’elle augmenterait son dividende de 7% et a autorisé 90 milliards de dollars de rachats d’actions. Les revenus de Facebook ont ​​bondi de 48%, grâce à des publicités plus chères.

Les principales moyennes fermées dans le rouge pendant le trading normal. Le Dow a glissé de 165 points pour une perte de 0,48%. Le S&P 500 a atteint un niveau record, mais n’a pas pu conserver ces gains et a clôturé 0,08% plus bas. L’indice Nasdaq Composite a reculé de 0,28%.

La Réserve fédérale a annoncé mercredi qu’elle maintiendrait les taux d’intérêt proches de zéro. Le S&P a glissé de son sommet après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré lors d’une conférence de presse à la suite de la décision du Federal Open Market Committee qu’il y avait des signes de mousse sur le marché.

«Les taux restent inchangés pour le moment et, malgré l’amélioration des données économiques, les discussions sur le taper sur la table sont restées hors de propos lors de la réunion de la Réserve fédérale d’aujourd’hui», a déclaré Bethany Payne, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson.

« Alors que les taux de vaccination s’accélèrent, que l’emploi se renforce et qu’une politique budgétaire expansive ajoute un soutien supplémentaire aux revenus des ménages et des entreprises, les investisseurs recherchent maintenant des signes indiquant si le filet de sécurité de la banque centrale pourrait être retiré plus tôt que prévu », a-t-elle ajouté.

Jeudi est le jour le plus chargé de la saison des résultats, avec environ 11% du S&P 500 devant fournir des mises à jour trimestrielles. Caterpillar, McDonald’s, Comcast et Merck sont parmi les noms sur le pont avant l’ouverture du marché. Amazon, Gilead Sciences, Twitter, US Steel et Western Digital publieront des résultats trimestriels après la fermeture du marché.

Mercredi matin, 86% des composants du S&P 500 qui ont déclaré des bénéfices supérieurs aux estimations, avec des bénéfices supérieurs de 22,7% aux attentes, selon les données de Refinitiv. Pour le chiffre d’affaires, 77% des entreprises ont dépassé les attentes.

Les données économiques publiées jeudi donneront aux investisseurs une mise à jour sur les progrès de la reprise économique. Les premiers chiffres des demandes de chômage seront publiés, les économistes interrogés par Dow Jones s’attendant à un tirage de 528 000 exemplaires. Les chiffres des ventes de maisons en attente seront également publiés.

«La tendance du marché primaire reste positive», a déclaré Keith Lerner, stratège en chef du marché chez Truist. « Mais nous nous attendons à un environnement plus agité alors que les tensions vont persister entre une meilleure croissance économique et des perspectives de bénéfices par rapport au potentiel de hausse des impôts et de hausse des taux d’intérêt à mesure que l’économie se normalise », a-t-il ajouté.

Jeudi marque le 100e jour du mandat du président Joe Biden. Mercredi soir, il fera appel au Congrès pour un montant supplémentaire de 1,8 billion de dollars en nouvelles dépenses et crédits d’impôt destinés aux enfants, aux étudiants et aux familles, selon de hauts responsables de l’administration.