Les contrats à terme sont à la hausse après que les actions ont connu une séquence de victoires de 3 jours

Un trader spécialiste travaille dans un stand sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 13 juillet 2021.

Les contrats à terme sur actions ont légèrement augmenté dans les échanges au jour le jour après qu’une hausse des actions technologiques a propulsé le Nasdaq Composite à sa troisième journée positive consécutive jeudi.

Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont gagné 60 points, soit 0,17%. Les contrats à terme S&P 500 ont ajouté 0,26% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,34%.

La force technologique s’est poursuivie après les heures de bureau, les actions des sociétés de médias sociaux Twitter et Snap ayant chacune bondi à la suite de rapports sur les bénéfices du deuxième trimestre meilleurs que prévu.

Les principaux indices américains ont clôturé la séance de négociation régulière de jeudi en hausse pour marquer une séquence de trois jours de victoires consécutives. Le Dow Jones a augmenté de 25,35 points, soit 0,07 %. Le S&P 500 a grimpé de 0,2%. Le Nasdaq Composite, riche en technologie, a dominé les marchés avec un gain de 0,36%.

Les trois moyennes boursières américaines sont sur le point de clôturer la semaine dans le vert pour une quatrième semaine positive sur cinq, rebondissant après les pertes de la semaine dernière et les ventes massives de lundi.

Microsoft a eu l’impact le plus positif sur le S&P 500 et le Nasdaq jeudi ; le titre a clôturé en hausse de 1,7%. Salesforce a eu le plus grand impact positif sur le Dow Jones, le stock de logiciels ayant gagné 2,6% jeudi.

La force des actions technologiques survient alors que la propagation continue de la variante delta Covid hautement contagieuse soulève des inquiétudes quant à la croissance économique.

« Nous avons vu au plus profond de la pandémie que les actions technologiques et leurs bénéfices ont le mieux résisté, donc je pense que beaucoup d’investisseurs retournent au puits, étant donné que nous avons une résurgence de Covid », Yung-Yu Ma, stratège en chef des investissements chez BMO Gestion de patrimoine, a déclaré. « Les taux d’intérêt à long terme qui baissent autant qu’ils l’ont fait rendent également ces actions plus attrayantes. »

Les grandes entreprises technologiques, dont Microsoft, Alphabet, société mère de Google, Apple, Facebook et Amazon, devraient publier leurs résultats du deuxième trimestre la semaine prochaine.