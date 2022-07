Les contrats à terme du S&P 500 baissent légèrement avant le début de la saison des résultats

Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté dimanche soir alors que Wall Street anticipait les rapports sur les bénéfices des grandes entreprises et les données clés sur l’inflation, dans la foulée d’un rapport solide sur l’emploi.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont glissé de 51 points, ou 0,1 %. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,2% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont perdu 0,4%.

Vendredi, le Dow Jones et le S&P ont terminé leur négociation en légère baisse, tandis que le Nasdaq Composite a augmenté pour une cinquième journée consécutive. Toutes les principales moyennes ont obtenu une semaine gagnante après qu’un rapport sur l’emploi plus fort que prévu vendredi a montré que le ralentissement économique inquiétant les investisseurs n’est pas encore arrivé et a ajouté au sentiment positif.

Les rendements du Trésor ont bondi, le rendement du Trésor à 2 ans se maintenant au-dessus du rendement à 10 ans, une inversion que beaucoup considèrent comme un indicateur de récession.

“Alors que les marchés se sont terminés en vert solide pour la semaine, les investisseurs devraient se préparer à une volatilité continue en juillet, avec des incertitudes persistantes concernant l’inflation, la politique de la Fed, les craintes de récession, la guerre persistante entre la Russie et l’Ukraine, tout cela alors que nous entrons également dans les entreprises la saison des bénéfices », a déclaré Greg Bassuk, directeur général d’AXS Investments.

Le rapport sur l’emploi, bien que bon pour l’économie, pourrait encourager la Réserve fédérale à poursuivre ses hausses de taux agressives dans les mois à venir pour lutter contre une inflation toujours élevée. Il sera testé cette semaine avec une multitude de bénéfices des grandes banques et des données sur l’inflation à la consommation cette semaine sur le pont.

“Avec les craintes de récession qui pèsent sur les marchés, les investisseurs sont hyper concentrés sur les bénéfices des entreprises pour obtenir de meilleurs indices sur la santé des entreprises américaines et de l’économie américaine en général”, a déclaré Bassuk.

“Un objectif plus précis sera nécessaire pour disséquer ces rapports sur les bénéfices, car un deuxième trimestre solide pourrait s’accompagner de perspectives très conservatrices”, a-t-il ajouté. “Alors que les coûts des matières premières et autres coûts de production restent élevés, les entreprises prendront en compte dans quelle mesure ces prix élevés peuvent être répercutés sur les consommateurs et, de même, comment maintenir des bénéfices vigoureux dans un contexte économique, géopolitique et d’autres vents contraires clés.