Les contrats à terme du Nasdaq glissent alors que les résultats de Snap pèsent sur les actions technologiques

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté en début de séance vendredi alors que les investisseurs ont digéré un nouveau lot de bénéfices d’entreprises et des résultats décevants de Snap, qui ont fait vaciller les actions sur les réseaux sociaux.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont glissé de 0,11%, ou 36 points. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,36% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0,71%.

Les actions de la société mère de Snapchat ont chuté de 26% après avoir publié des résultats du deuxième trimestre en deçà des attentes des analystes et notant qu’elle prévoyait de ralentir les embauches.

Les résultats de Snap ont pesé sur d’autres actions des médias sociaux et de la technologie que les investisseurs craignaient d’être touchés par le ralentissement des ventes de publicité en ligne. Les actions de Meta Platforms, Alphabet, Twitter et Pinterest ont chuté de 5,2 %, 2,9 %, 1,8 % et 7 %, respectivement, à la suite de la nouvelle.

L’Invesco QQQ Trust a glissé de 0,72% après les heures.

La nouvelle a ruiné ce qui a été une séquence chaude pour les actions technologiques. Le Nasdaq Composite a publié jeudi sa troisième session positive consécutive. Cela est venu à la suite des résultats trimestriels positifs de Tesla, qui ont bondi de près de 10 % jeudi.

Le Nasdaq a terminé la journée de négociation régulière jeudi en hausse de 1,36% pour clôturer à 12 059,61, tandis que le S&P 500 a augmenté de 0,99% à 3 998,95. Le Dow Jones Industrial Average a ajouté 162,06 points, soit 0,51%, pour s’établir à 32 036,90. Le Dow Jones est sur la bonne voie pour un gain hebdomadaire de 2,4 %, tandis que le S&P et le Nasdaq sont sur la bonne voie pour clôturer la semaine en hausse de 3,5 % et 5,3 %.

Les actions des entreprises technologiques axées sur la croissance ont bondi dans les échanges jeudi alors que le dollar se refroidissait après sa flambée. La Banque centrale européenne a relevé ses taux de 50 points de base lors de sa première augmentation en 11 ans, tandis que les demandes initiales de chômage ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre 2021.

“Cela vous montre que les attentes du marché sont vraiment faibles, qu’un peu de bonnes nouvelles peuvent faire beaucoup lorsque vous avez de faibles attentes”, a déclaré Keith Lerner de Truist, notant que les investisseurs sont revenus aux actions de croissance même au milieu de ces données économiques faibles. .

Sur le front des bénéfices, les investisseurs attendent les résultats d’American Express, Verizon et Twitter qui doivent faire rapport avant la cloche de vendredi.