Les contrats à terme chutent alors que les rendements du Trésor atteignent de nouveaux sommets en 16 ans, Tesla chute

(Reuters) – Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont chuté jeudi alors que les rendements du Trésor ont atteint de nouveaux sommets en 16 ans, enlevant l’éclat des actions lors des échanges avant commercialisation, tandis que Tesla a chuté et Netflix a bondi après ses résultats trimestriels.

Tesla a chuté de 4,7 %, le constructeur de véhicules électriques n’ayant pas répondu aux attentes de Wall Street en matière de marge brute, de bénéfice et de chiffre d’affaires au troisième trimestre.

Le PDG Elon Musk a déclaré mercredi qu’il était préoccupé par l’impact des taux d’intérêt élevés sur les acheteurs de voitures, ajoutant que le constructeur de véhicules électriques hésitait sur ses projets d’usine au Mexique alors qu’il évaluait les perspectives économiques.

« Tesla a réduit ses prix plus tôt cette année pour stimuler la demande, mais elle devra peut-être aller plus loin si elle veut mettre davantage de véhicules en circulation », a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

« La concurrence intense dans le secteur des véhicules électriques et un consommateur plus prudent ont rendu la vie de Tesla beaucoup plus difficile. »

Netflix a grimpé de 13,3% après que le géant du streaming a annoncé qu’il augmentait les prix de certains de ses forfaits aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France après avoir ajouté 9 millions d’abonnés au troisième trimestre.

Tous les regards seront tournés vers le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui montera sur le podium à New York à midi HE avec ses collègues de la banque centrale américaine, apparemment d’accord pour maintenir les taux d’intérêt inchangés lors de leur prochaine réunion dans deux semaines.

Les marchés attendront également les commentaires d’autres responsables de la Fed, notamment le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, entre autres, pour évaluer l’évolution des taux d’intérêt de la banque centrale.

Les premières inscriptions au chômage pour la semaine terminée le 14 octobre, l’indice des affaires de la Fed de Philadelphie et les données sur les ventes de logements existants pour septembre seront au centre de l’attention au cours de la journée.

Les rendements des bons du Trésor de référence ont grimpé jeudi, le rendement à 2 ans qui reflète le mieux les attentes en matière de taux d’intérêt grimpant jusqu’à un plus haut de 17 ans à 5,2442 %, alors que les récentes données économiques ont cimenté les craintes d’une hausse des taux pendant plus longtemps.

Les décideurs de la Fed ont signalé mercredi une pause dans la hausse des taux d’intérêt pendant encore quelques mois, en attendant des signes de progrès dans la maîtrise de l’inflation élevée et la possibilité que la récente hausse des coûts d’emprunt à long terme fasse une partie de leur travail à leur place.

Wall Street a terminé en forte baisse lors de la séance précédente, le S&P 500 et le Nasdaq chutant chacun de plus de 1 % alors que les rendements augmentaient et que les investisseurs évaluaient la dernière série de bénéfices.

À 4 h 33 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 85 points, ou 0,25 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 11,75 points, ou 0,27 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 27,75 points, ou 0,18 %.

Parmi les autres actions, Lam Research a chuté de 3,6% après que le fournisseur d’équipements de fabrication de puces a prévu un chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre légèrement inférieur aux estimations de Wall Street en raison de la faible demande de puces mémoire, même si ses activités en Chine continuent de croître.

