Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont diminué dans les échanges au jour le jour mercredi, rongeant les gains des principales moyennes de la séance.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average ont glissé de 53 points. Les contrats à terme sur S&P 500 ont chuté de 0,23%, tandis que les contrats à terme sur Nasdaq 100 ont baissé de 0,24%.

Les actions ont augmenté mercredi pendant les heures normales de négociation, cassant une séquence de deux jours de défaites, alors que les entreprises liées à la réouverture de l’économie menaient à la hausse. Le Dow a avancé de 316 points, soit 0,93%, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,93%. Le Nasdaq Composite a été le surperformant relatif des principaux indices, avec une hausse de 1,19%.

Les petites capitalisations ont été un point de force particulier au cours de la séance, le Russell 2000 terminant la journée en hausse de 2,35% pour sa meilleure journée depuis le 1er mars.

Le Dow et le S&P 500 sont à moins de 1% de retrouver leurs records, atteints vendredi dernier, dans un optimisme continu quant au rythme de la reprise économique.

« Les actions continuent de tirer sur presque » tous les cylindres « et restent en position de force alors que le taureau se développe dans les domaines cyclique, séculaire et de plus en plus défensif. [sector] avec une économie à l’offensive », ont noté les stratèges d’Evercore ISI. consolider le puissant rallye au sommet d’un soutien clé « , a déclaré la société.

Une semaine chargée de la saison des résultats se poursuivra jeudi avec une foule de sociétés prêtes à publier des résultats trimestriels.

AT&T, DR Horton, Southwest, American Airlines, Union Pacific et Biogen sont parmi les noms sur le pont avant la cloche d’ouverture. Intel, Snap, Mattel, Boston Beer et Seagate Technology feront leur rapport après la fermeture du marché.

Les données économiques publiées jeudi donneront également aux investisseurs un aperçu de la reprise économique en cours. Les premières demandes de chômage seront publiées à 8 h 30 HE, les économistes s’attendant à un tirage de 603 000 exemplaires, selon les estimations de Dow Jones. Les données sur les ventes de maisons existantes seront publiées à 10 h HE.

« Une relance significative, avec davantage de la part de l’administration Biden, a fait monter les prévisions économiques et pourrait faire passer les attentes globales du BPA de la projection consensuelle de 174 $ actuellement à 180-185 $ », a déclaré Tobias Levkovich de Citi dans une note récente. « Nous pensons que les actions reflètent quelque chose de plus proche de 190 $, ce qui suggère que beaucoup sont déjà pris en compte et que tout manque à gagner pourrait provoquer un recul significatif », a-t-il ajouté.