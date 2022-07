Les contours d’un accord qui pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine se précisent. Mais est-ce que quelqu’un veut vraiment mettre fin aux combats ?

Les contours d’un accord de paix en Ukraine se précisent. Ce qui n’est pas clair, c’est si quelqu’un veut la paix que cela pourrait apporter.

La Russie a fait des progrès significatifs dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine est maintenant sur le point d’y atteindre son objectif de guerre, qui est de déclarer la région soit un État indépendant, soit une partie intégrante de la Russie.

L’Ukraine n’a pas réussi dans ses tentatives de tenir le Donbass. Il a cependant réussi à garder le contrôle de l’ouest du pays, y compris la capitale, Kyiv.

Bref, un deal est possible : l’Ukraine renonce au Donbass ; La Russie renonce à ses efforts à Kyiv et à l’ouest.

Il n’y a rien de nouveau dans un tel accord. Une version de celui-ci a été une possibilité depuis le début de la guerre.

Mais pour des raisons politiques, cela a toujours été une possibilité lointaine.

Les États-Unis et l’OTAN ont été réticents à laisser la Russie profiter de ce qu’ils considèrent comme son mauvais comportement. Plus précisément, ils sont impatients de voir l’OTAN se renforcer – même si cela nécessite une guerre acharnée par procuration avec Moscou au sujet de l’Ukraine.

Pour l’Amérique, il est préférable de poursuivre la guerre que d’y mettre fin – tant que la Russie est obligée de supporter une grande partie du coût de la guerre. En effet, de hauts responsables américains – dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin – l’ont dit.

Est-ce une façon sensée de poursuivre la diplomatie ? Henry Kissinger dit non. L’homme d’État américain vétéran a fait valoir qu’il n’est pas sage pour les diplomates occidentaux de mettre la Russie dans un coin, où la seule option disponible pour Moscou est une défaite embarrassante. Il dit que l’Occident devrait plutôt faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle entame des négociations sérieuses avec la Russie – sans conditions préalables – pour mettre fin à la guerre.

Pour moi, cette approche a beaucoup de sens, en partie parce qu’elle fait la part belle à la diplomatie, en partie parce que rien d’autre n’a fonctionné.

Les efforts occidentaux pour faire pression sur l’acquiescement de la Russie par le recours à des sanctions économiques ont échoué de manière spectaculaire. La Russie continue d’approvisionner l’Europe et une grande partie du reste du monde en pétrole et en gaz – et elle gagne beaucoup d’argent en le faisant.

Même s’il ne fonctionne pas, le régime des sanctions se poursuit. Des pays comme le Canada considèrent les sanctions comme la pièce maîtresse de leur engagement avec la Russie.

Bon nombre de ces sanctions, y compris les tentatives canadiennes de saisir les actifs d’oligarques prétendument pro-Poutine, sont plus pour le spectacle que pour l’effet.

La diplomatie n’a pas été au centre de la guerre en Ukraine. Au lieu de cela, l’accent a été mis sur l’armement. Le gouvernement ukrainien commence chaque jour avec des demandes d’armes lourdes pour combattre les Russes. À la fin de la journée, ces demandes sont généralement satisfaites. De nouvelles armes sont lancées sur le champ de bataille, certaines par la Russie, d’autres par des alliés de l’Ukraine.

Les deux camps se font exploser. Et puis ils recommencent le processus.

Tout au long, le Canada a été exceptionnellement agressif. Lorsque les négociations de paix se poursuivent, on peut compter sur des pays comme la Turquie et l’Afrique du Sud pour jouer un rôle constructif. Pas si Canada. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est plus susceptible de profiter d’un tel événement comme d’une occasion de plus pour réprimander Moscou pour son mauvais comportement.

Hectoring Russie est probablement très amusant. Mais cela rapproche-t-il davantage la fin de la guerre en Ukraine ? La réponse à cela est presque certainement non.

PARTAGER: