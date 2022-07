Les contingents nationaux seront accueillis dans le style de Birmingham à leur arrivée

Un accueil chaleureux et unique de style Birmingham – Brummie – sera accordé au contingent indien lorsqu’il arrivera dans l’un des trois villages du campus pour les Jeux du Commonwealth de 2022 dans quelques jours. Répartis dans la région des West Midlands, les contingents atteignant les trois campus -comme les villages d’athlètes seront chaleureusement accueillis par les étudiants locaux et les professionnels du théâtre basés à Birmingham à leur arrivée dans leurs logements assignés pour l’extravagance de quinze jours qui se tiendra du 28 juillet au 8 août.

Surnommées “A Thousand Welcomes”, les cérémonies sont réalisées par une compagnie de performance multidisciplinaire locale et des étudiants âgés de 16 à 18 ans de la Birmingham Ormiston Academy, BOA Stage & Screen Production Academy et offriront un accueil coloré aux athlètes et officiels en compétition. aura lieu dans l’un des villages du campus et comprendra un discours de bienvenue du chef de mission et la levée du drapeau national pendant que l’hymne national sera joué.

La répétition finale de la cérémonie d’accueil unique pour les 6 500 athlètes et officiels d’équipe des 72 nations et territoires a eu lieu jeudi. Célébrant l’innovation, la communauté et la diversité du Ccty, les cérémonies d’accueil mettront en valeur le patrimoine de la ville en matière de danse et de cuisine, ainsi en partageant des histoires qui ont inspiré les gens qui ont élu domicile à Birmingham, ont rapporté les médias locaux.

Le spectacle de 30 minutes comprendra une soirée dansante, mettant en vedette les célèbres marchés de chiffons et Bullring de Birmingham, des héros méconnus de la ville, des plats emblématiques de Birmingham et une fusion de théâtre physique et de danse traditionnelle. Les cérémonies d’accueil refléteront la diversité et la jeunesse de la ville et de la région hôte, offrant une expérience amusante et entièrement accessible (qui comprend une description audio pour les membres du public malvoyants), se terminant par une invitation pour les athlètes à se joindre à la fête.

“A Thousand Welcomes devrait être une merveilleuse célébration de joie et de connexion pour les nations et territoires du Commonwealth en visite et toutes les équipes recevront un accueil très chaleureux de la part des populations locales impliquées”, a déclaré Louisa Davies, productrice principale de Birmingham 2022. Festival, a été cité comme disant dans les rapports.

“Les deux entreprises basées à Birmingham qui organisent les cérémonies d’accueil ont créé quelque chose de dynamique, plein d’énergie et représentatif de la ville hôte et nous sommes ravis d’impliquer de jeunes étudiants locaux dans la participation aux Jeux de cette manière”, a-t-elle déclaré. .Les trois villages campus ont été mis en place pour les Jeux à l’Université de Birmingham, au NEC et à l’Université de Warwick.

