Les contenus sur la cruauté envers les animaux visés par un amendement au projet de loi sur la sécurité en ligne

Les plateformes de médias sociaux seront tenues de supprimer de manière proactive les contenus relatifs à la torture animale sur leurs sites, en vertu d’un amendement au projet de loi sur la sécurité en ligne déposé par le gouvernement.

La mise à jour des lois proposées sur la sécurité en ligne – qui sont actuellement examinées par le Parlement – ​​nécessiterait que les plateformes mettent en place des systèmes et des processus pour lutter contre les contenus qui encouragent ou facilitent la torture animale.

L’amendement verrait ce contenu classé comme une infraction prioritaire dans le projet de loi – aux côtés de contenus tels que les abus sexuels sur enfants, les menaces de meurtre et la vengeance pornographique – que les entreprises sont tenues de supprimer sous peine d’amendes pouvant aller jusqu’à 18 millions de livres sterling, soit 10 % de leur montant global. revenu annuel.

La secrétaire à la Technologie, Michelle Donelan, a déclaré : « Ce type d’activité est profondément inquiétant et ne devrait jamais être toléré par une nation respectueuse des animaux comme le Royaume-Uni.

« Les sites de réseaux sociaux ne doivent pas être utilisés comme plates-formes pour promouvoir les actions sadiques et déchirantes de certains internautes profondément dépravés, et aujourd’hui, nous prenons des mesures pour garantir leur suppression rapide afin que les animaux et les utilisateurs puissent être protégés.

« Le projet de loi sur la sécurité en ligne fera du Royaume-Uni l’endroit le plus sûr au monde pour les enfants en ligne, et il mettra désormais également un terme à la prolifération de la maltraitance des animaux. »

L’amendement est déposé avant que la Chambre des communes n’examine les amendements apportés par la Chambre des Lords la semaine prochaine.

La secrétaire à l’Environnement, Therese Coffey, a déclaré : « Nous sommes une nation d’amoureux des animaux et le Royaume-Uni applique certaines des normes de bien-être animal les plus élevées au monde.

« La maltraitance des animaux est odieuse et ne devrait pas circuler en ligne. Ces nouvelles règles garantiront donc que les plateformes de médias sociaux agiront rapidement pour supprimer ce contenu. »