«Les conteneurs offrent de l’intimité! Biden sous le feu pour avoir ouvert un centre de détention pour enfants, mais certains libéraux sautent pour le défendre

Le premier centre de détention pour enfants immigrés dirigé par le président Joe Biden a ouvert cette semaine, incitant les démocrates qui avaient attaqué l’ancien président Donald Trump pour avoir maintenu des installations similaires à se mettre sur la défensive.

Ancien camp de travailleurs des champs pétrolifères à Carrizo Springs, au Texas, il a été brièvement utilisé comme installation de détention par l’administration Trump en 2019 avant d’être fermé, mais il est maintenant de nouveau opérationnel pour tenir «Jusqu’à 700 enfants» L’administration Biden a déclaré que cela était nécessaire car la capacité a été réduite dans d’autres installations en raison de la pandémie de Covid-19.

Les militants de l’immigration ont été attristés d’apprendre la réouverture de l’établissement, l’avocate Linda Brandmiller ayant déclaré au Washington Post que c’était « inutile, » « cher, » et « Absolument contre tout ce que Biden a promis qu’il allait faire. »

La militante Rosey Abuabara, qui aurait été arrêtée pour avoir protesté contre le camp en 2019, a déclaré au Post qu’elle avait pleuré en apprenant que l’établissement ouvrait à nouveau. « Je n’ai aucun espoir que Biden va l’améliorer, » elle a dit.

Il y avait beaucoup de critique sur les réseaux sociaux également, certains prenant pour cible Biden et les démocrates, notant qu’au cours de sa campagne, il avait exprimé son opposition aux centres de détention pour enfants – souvent désignés par les critiques et les médias comme «Enfants en cage» sous l’administration Trump.

"si vous ne votez pas pour biden, vous ne vous souciez pas des enfants dans les cages à la frontière" https://t.co/7VAHLiVNMN – caramel (@enbylenin) 23 février 2021

Rencontrez le nouveau patron, vous serez étonné des similitudes entre lui et l’ancien patron. https://t.co/XTCOd1tOHS – Eoin Higgins (@EoinHiggins_) 23 février 2021

Autres décrit l’installation comme un camp de concentration et un «Prison pour enfants», avec un journaliste l’écriture, «Ils rouvrent littéralement les camps d’enfants Trump mais disent que c’est bien cette fois.»

bizarre, je pensais que les « enfants en cage » n’allaient plus être une chose https://t.co/zY0eILi3CH – Affaires courantes (@curaffairs) 23 février 2021

Expansion du camp de concentration sous une administration démocrate. https://t.co/htHwZ7unQ5 – Faites un don aux groupes Texas #MutualAid (@_SemaHernandez_) 23 février 2021

Nous revoilà avec les camps de concentration. et si vous pensez que j’exagère, cela ressemble à des cages pour moi https://t.co/YEdT8RgDg2 – ❤️ (@umairh) 23 février 2021

Les Américains ont également pris pour cible le Washington Post pour son langage plus discret dans la description du camp, par rapport à la couverture par le journal d’installations similaires sous le président Trump.

Kids in cages est désormais une «installation pour les enfants migrants». https://t.co/AcfgIwFI1m – Dana Loesch (@DLoesch) 23 février 2021

Grande différence 20 mois et un nouveau président fait, @washingtonpost. pic.twitter.com/oDseMgO8MH – Drew Holden (@ DrewHolden360) 23 février 2021

Il y avait cependant des libéraux qui ont défendu la réouverture du camp sous Biden.

Un tweeter anti-Trump Raconté critiques selon lesquelles les conteneurs utilisés dans l’établissement « Offrir de la confidentialité » quels enfants « Ne pas avoir dans les cages, » et que c’était « L’alternative la plus rapide et la moins chère » jusqu’à ce qu’une solution permanente soit trouvée.

La détention d’enfants n’est jamais une situation idéale, mais certaines choses à considérer:

Ces enfants auront-ils des lits avec de vraies couvertures, pas du papier d’aluminium?

Ces enfants auront-ils accès à des douches, etc. et des vêtements propres?

Seront-ils placés avec des sponsors dès que possible – dans un délai de 15 à 30 jours?

Si c’est le cas, ces choses font une différence. – Nightowl (@ Nightow10218300) 23 février 2021

Ce ne sont pas des cages. Les enfants ont des lits, des couvertures et de vraies salles de bain. L’article dit qu’ils ne sont là que jusqu’à ce que leurs sponsors légitimes soient trouvés. Ils en accueillent également d’autres qui étaient retenus au Mexique. Ils n’avaient pas d’endroit où vivre. – Black Girl Justice (@ dodi70) 23 février 2021

Un autre utilisateur par rapport les unités de l’établissement «Des maisons mobiles dans lesquelles les gens vivent dans tout le pays», incitant un résident de maison mobile à signaler qu’il n’a pas de barreaux aux fenêtres et qu’il a la possibilité de quitter la maison quand il le désire.

