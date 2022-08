Les conteneurs ne sont pas un obstacle pour les migrants à la frontière de l’Arizona

YUMA, Arizona (AP) – Quelques heures avant que le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, ne déclare «un grand pas en avant pour sécuriser notre frontière» avec l’installation de 130 conteneurs d’expédition à double empilement, des centaines de migrants se sont frayé un chemin autour d’eux, démentant sa demande.

Ils ont traversé des terres tribales jusqu’au bord d’un mur imposant construit pendant la présidence de Donald Trump pour se rendre aux agents frontaliers attendant à l’extérieur de la réserve, s’attendant à être libérés aux États-Unis pour demander l’asile.

Les familles, les jeunes parents portant des tout-petits, les personnes âgées et d’autres ont facilement pataugé dans le fleuve Colorado jusqu’aux genoux avant l’aube mercredi, beaucoup en sandales avec des sacs à provisions en bandoulière.

Le mur n’est pas le problème qu’il était en 2018 lorsque le Congrès a refusé le financement de Trump pour l’une de ses principales priorités, provoquant la plus longue fermeture du gouvernement de l’histoire des États-Unis. Mais les événements de la semaine dernière à Yuma rappellent les obstacles auxquels le gouvernement est confronté avec les barrières frontalières : difficulté à construire sur des terres tribales, notamment dans la nation Tohono O’odham en Arizona, et opposition des propriétaires fonciers, notamment au Texas, où, contrairement à d’autres États frontaliers, une grande partie de la propriété appartient à des particuliers.

Les détracteurs de Ducey se sont emparés d’images du réseau Univision montrant deux conteneurs qui se sont renversés pendant 11 jours de construction pour des raisons inconnues. Gary Restaino, le principal procureur fédéral de l’Arizona, a profité d’une réunion bilatérale à Mexico pour aiguiller le gouverneur vendredi, en tweetant : « Nous ne lançons pas un tas de conteneurs d’expédition dans le désert et l’appelons un mur pour obtenir une presse bon marché. Ducey a rétorqué que « nous avons pris les choses en main » parce que le gouvernement fédéral n’en a pas fait assez.

Les migrants continuent d’éviter les barrières en les contournant – dans ce cas, à travers un espace de 5 miles (8 kilomètres) dans la réserve indienne de Cocopah près de Yuma, une ville désertique d’environ 100 000 habitants entre San Diego et Phoenix qui est devenue un important place pour les passages illégaux.

Le président Joe Biden a interrompu la construction du mur dès son premier jour au pouvoir, laissant des milliards de dollars de travail inachevé mais toujours sous contrat. Trump a travaillé fébrilement au cours de ses derniers mois pour atteindre plus de 450 miles (720 kilomètres), soit près d’un quart de l’ensemble de la frontière.

L’administration Biden a fait de rares exceptions pour de petits projets dans des zones jugées dangereuses à traverser, dont quatre lacunes à Yuma. Il prévoit d’attribuer un contrat pour Yuma cet automne et de prendre jusqu’à 28 mois pour terminer les travaux.

Lorsque les douanes et la protection des frontières américaines ont annoncé leurs plans Yuma en juillet, Ducey a déclaré qu’il ne pouvait pas attendre. Comme son collègue gouverneur républicain Greg Abbott du Texas, il s’est disputé avec l’administration démocrate au sujet des politiques d’immigration, poursuivant souvent et offrant récemment des trajets en bus gratuits vers la côte Est aux demandeurs d’asile qui sont libérés aux États-Unis pour poursuivre leurs affaires.

“L’Arizona a fait le travail que le gouvernement fédéral n’a pas réussi à faire – et nous leur avons montré à quel point la frontière peut être sécurisée rapidement et efficacement – ​​si vous le souhaitez”, a déclaré Ducey pour célébrer l’installation des conteneurs, qui s’étendent sur toute la longueur de 13 terrains de football sur cinq sites combinés.

Une chaîne de 44 conteneurs à double empilement se termine brusquement dans une étendue désertique ouverte. Plus au nord, au barrage de Morelos, des conteneurs bouchent plusieurs ouvertures dans une zone devenue moins fréquentée ces derniers mois.

Le jour où Ducey a déclaré son projet terminé, la patrouille frontalière a rencontré un décompte assez typique d’environ 850 migrants entrant illégalement dans le pays dans son secteur de Yuma. La plupart ont été déposés en bus ou en véhicule de location du côté mexicain et ont traversé la réserve dans l’obscurité sous un croissant de lune.

Les migrants ont utilisé des barrières pour véhicules, des chemins de terre et des lampes de poche sur leurs téléphones pour les guider vers des agents de la patrouille frontalière à l’extérieur des terres tribales pour être arrêtés.

Le CBP n’a pas commenté les conteneurs de Ducey, mais affirme que son plan visant à combler les lacunes de la barrière de style Trump composée de poteaux en acier surmontés d’une plaque de métal atteignant 9,1 mètres de haut fera la différence en canalisant le trafic vers moins de zones.

“Si Yuma a 10 lacunes et que les gens traversaient les 10 lacunes, c’est beaucoup plus difficile pour nous de gérer que si Yuma a une ou deux lacunes et que la majorité du trafic traverse ces lacunes”, a déclaré John Modlin, chef du Border Patrol’s Tucson, Arizona, secteur.

Interrogée pour commenter, la tribu indienne Cocopah a fait référence à une lettre de mai 2020 adressée au CBP exprimant une forte opposition à un mur, affirmant qu’il couperait l’accès au fleuve et aux membres tribaux au Mexique.

La tribu a également publié une vidéo montrant son chef de la police par intérim, Arlene Martinez, décrivant d’autres mesures de coopération avec la patrouille frontalière, telles que des caméras de surveillance et des capteurs au sol. “Cocopah soutient les efforts pour sécuriser la frontière et l’a toujours fait”, a-t-elle déclaré.

Elliot Spagat, Associated Press