Les consultations ont révélé une « large opposition » au développement de la Ceinture de verdure. Le gouvernement Ford est quand même allé de l’avant

Le gouvernement de l’Ontario a officiellement supprimé les protections environnementales pour environ 2 995 hectares de terres de la ceinture de verdure dans la région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH) malgré les consultations indiquant une « large opposition » au plan.

Cabinet passé le règlements le 14 décembre qui a promulgué son plan controversé visant à retirer des terres dans 15 zones différentes de la ceinture de verdure et de la moraine d’Oak Ridges – une vaste zone de 810 000 hectares de terres agricoles, de forêts et de zones humides s’étendant de Niagara Falls à Peterborough qui est définitivement interdite au développement.

Cette décision est intervenue 10 jours seulement après la fin d’un processus de consultation publique de 30 jours qui, selon les propres termes du gouvernement, a suscité de nombreuses réactions négatives de la part des citoyens, des municipalités, des offices de protection de la nature, des organisations environnementales, des groupes agricoles et des communautés autochtones.

Le gouvernement posté son une analyse mercredi des résultats des plus de 27 000 soumissions reçues sur les deux modifications réglementaires.

« Dans l’ensemble, il y a eu un fort soutien pour les protections continues de la Ceinture de verdure et une large opposition à tout retrait ou redésignation de terres dans le cadre du Plan de la ceinture de verdure ou du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges. De nombreuses soumissions ont affirmé que la proposition est en contradiction avec la vision et les objectifs du Plan de la ceinture de verdure et demandé un retrait complet de la proposition », a déclaré le gouvernement.

“Aucune modification n’a été apportée à la proposition à la suite de la consultation publique.”

Certaines municipalités, dont Clarington, Pickering et la région de Niagara, ont déclaré que les suppressions proposées correspondaient aux demandes précédentes qu’elles avaient faites, tandis que Wellington, Erin, Puslinch et la région de Niagara ont demandé que des zones supplémentaires soient supprimées. Pendant ce temps, Hamilton, Toronto, Mississauga, Georgina, la région de Halton, Oakville et Brampton se sont toutes opposées au plan du gouvernement.

L’industrie de la construction de maisons, quant à elle, a été favorable.

“C’est une trahison totale et complète des Ontariens”, a déclaré Marit Stiles, chef élue du NPD de l’Ontario.

“Le fait que ce gouvernement avance à peine 10 jours après la fin de ces consultations est une indication réelle qu’il n’avait aucune intention de s’arrêter un seul instant avec ce terrible plan.”

La province affirme qu’elle a choisi des terres à déplacer parce qu’elles sont adjacentes à des zones urbaines existantes, comme cette zone dans le canton de King. (Yan Theoret/CBC)

Pavage de parties de la Ceinture de verdure pour construire 50 000 maisons

Dans sa décision, le gouvernement a déclaré que l’ouverture du terrain pour le logement conduirait à la construction de 50 000 nouvelles maisons – dans le cadre de son plan de construction de 1,5 million de maisons au cours de la prochaine décennie pour atténuer la grave pénurie de logements en Ontario.

Mais le gouvernement a entendu des défenseurs du logement par le biais de la consultation publique dire qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter des terrains pour répondre aux besoins de logement de l’Ontario.

“Bien que l’abordabilité ait été identifiée comme une priorité clé pour beaucoup, certains répondants ont affirmé que la densification dans les zones urbaines existantes et le développement de logements explicitement abordables devraient être l’approche privilégiée pour augmenter l’offre de logements”, a déclaré le gouvernement.

“Le coût de l’étalement urbain était une préoccupation majeure pour une variété de parties prenantes.”

Phil Pothen, gestionnaire de programme pour l’Ontario chez Environmental Defence, affirme qu’il y a suffisamment de terrains disponibles à l’extérieur de la Ceinture de verdure pour répondre aux besoins de logement de l’Ontario. (Site Web Phil Pothen)

Phil Pothen, gestionnaire de programme ontarien pour le groupe de défense de l’environnement Environmental Defence, a déclaré qu’il y avait suffisamment de terres pour répondre à la demande de logements dans les quartiers existants et les zones non développées connues sous le nom de “greenfields” qui ont déjà été désignées pour le développement. Ce point a également été soulevé par le groupe de travail sur l’abordabilité du logement du gouvernement Ford plus tôt cette année.

“Il n’y a pas la moindre preuve ou aucune raison de s’attendre à ce que le bulldozer des terres de la Ceinture de verdure fasse quoi que ce soit pour réduire la pénurie de logements, sans parler des prix des maisons”, a déclaré Pothen.

Promoteurs bien établis parmi les propriétaires de terrains de la Ceinture de verdure

Comme CBC News l’a rapporté pour la première fois, le registre foncier et les registres de l’entreprise montrent que plusieurs promoteurs bien établis font partie des propriétaires des terres de la Ceinture de verdure qui ont été supprimées. Certains de ces promoteurs ont fait des dons en argent au Parti progressiste-conservateur de l’Ontario ou à ses politiciens.

L’analyse de CBC News a également révélé que plusieurs des propriétés ont été achetées depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Ford en 2018, dont cinq parcelles dans le canton de King qui ont été achetées ensemble en septembre pour 80 millions de dollars.

La chef élue du NPD de l’Ontario, Marit Stiles, a écrit au vérificateur général pour lui demander une vérification de l’optimisation des ressources visant à déterminer dans quelle mesure les promoteurs immobiliers pourraient bénéficier du plan de ceinture de verdure du gouvernement Ford. (Andrew Lahodynskyj/La Presse canadienne)

Dans la réserve agricole Duffins Rouge à Pickering – la plus grande zone qui a été supprimée – CBC News a identifié 28 propriétés, couvrant un total de 718 hectares, qui appartiennent à des sociétés contrôlées par Silvio, Carlo et Michael De Gasperis. Les frères font partie d’une importante famille de promoteurs ontariens connue pour la construction de maisons unifamiliales dans des lotissements planifiés dans la région du Grand Toronto.

“Il est clair que Doug Ford n’est pas là pour la personne moyenne, qui cherche simplement un endroit abordable pour se sentir chez-soi dans une communauté qu’elle veut vivre près de son lieu de travail”, a déclaré le chef du Parti vert de l’Ontario, Mike Schreiner.

“Ce gouvernement n’écoute pas les gens et il est là pour littéralement une poignée de riches spéculateurs fonciers qui vont transformer des millions en milliards.”

Approbations municipales requises

Tout projet de construction de logements sur les terres de l’ancienne Ceinture de verdure doit d’abord passer par le processus d’approbation d’aménagement dans la municipalité concernée.

Victoria Podbielski, porte-parole du ministre du Logement, Steve Clark, a déclaré que la province s’attend à voir des progrès significatifs sur les approbations de développement d’ici l’année prochaine, la construction devant commencer en 2025. De plus, elle s’attend à ce qu’au moins 10 % de ces maisons soient « accessibles/abordables .”

Elle a déclaré que les promoteurs seront tenus de produire des plans pour des infrastructures telles que la gestion des eaux pluviales, les routes, les centres communautaires, les écoles, les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée, ainsi que d’autres “avantages publics tangibles”.

“Le gouvernement a été clair dès le départ que nous n’irons de l’avant que si ces conditions sont remplies. Si nous ne sommes pas satisfaits des plans présentés, la province est prête à restituer les propriétés à la Ceinture de verdure”, a déclaré Podbielski.

Le chef du Parti vert de l’Ontario, Mike Schreiner, a demandé au commissaire à l’intégrité de la province d’enquêter pour savoir si des règles d’éthique ont été enfreintes au cours du processus, y compris si quelqu’un au sein du gouvernement Ford a averti à l’avance les promoteurs que les terres de la Ceinture de verdure pourraient être ouvertes au développement. Le premier ministre Doug Ford et le ministre du Logement Steve Clark ont ​​nié avoir informé les promoteurs. (Sabah Rahman/CBC)

Les partis d’opposition et les groupes environnementaux ont juré de continuer à lutter pour protéger la Ceinture de verdure.

“Ils espèrent que s’ils arrachent le pansement, cette énorme vague d’opposition publique passera, mais le gouvernement se trompe à ce sujet”, a déclaré Pothen.

“Ce feu va continuer à brûler.”