Les constructeurs ont chauffé notre maison inondée à 50 ° C et fait bouillir notre poisson rouge à mort – notre fille de 10 ans a le cœur brisé

LES CONSTRUCTEURS séchant la maison inondée d’une famille l’ont chauffée à 50 ° C et ont accidentellement fait bouillir leurs cinq poissons rouges.

Emmaline Green, 46 ans, a demandé à l’équipe de spécialistes de déplacer les animaux de compagnie, y compris le bien-aimé Mr Big Fish de sa fille Beatrix.

La fille d’Emmaline Green, Beatrix, a eu le cœur brisé après que les constructeurs aient accidentellement fait bouillir leurs cinq poissons rouges 1 crédit

La lecture du thermostat dans leur maison 1 crédit

Emmaline, médecin généraliste, et son partenaire, le soldat vétéran Hadrian Holland, 33 ans, ont trouvé les animaux sans vie dans leur aquarium 1 crédit

Au lieu de cela, ils ont mis les poissons dans une chambre avant d’allumer huit humidificateurs.

Quelques jours plus tard, horrifiée, Emmaline, médecin généraliste, et son partenaire, le soldat vétéran Hadrian Holland, 33 ans, ont trouvé les animaux sans vie dans leur aquarium.

Ils ont annoncé la nouvelle à Beatrix, âgée de dix ans, qui était tellement bouleversée qu’elle a refusé de retourner à la maison.

Emmaline, maman de trois enfants, a fulminé: «Nous avons trouvé le poisson flottant dans son aquarium. Ils n’avaient aucune chance. »

Les autres animaux de compagnie morts étaient Good, Bad and Ugly et Dark Vador.

Emmaline a ajouté: “Celui qui a brisé le cœur de ma fille était Mr Big Fish. Il n’était pas qu’un poisson pour elle, c’était un ami.

«Nous l’avons eu pendant six ans après qu’elle l’ait gagné à une fête foraine. Je l’ai fait asseoir et je lui ai dit dans le jardin et elle a juste pleuré et pleuré.

“Je ne leur pardonnerai jamais cela et la façon dont ils nous ont traités pendant cette période incroyablement difficile. Ma fille ne peut même pas en parler.

L’inondation a éclaté dans la maison familiale de quatre lits de 385 000 £ à Thetford, Norfolk, le 23 mai après qu’un abaisseur de toilettes est resté bloqué en position basse pendant la nuit.

Le lendemain, les assureurs Royal Sun Alliance ont chargé une société de déminage de trier les dégâts.

La famille a laissé des instructions pour déplacer les poissons vers le carport avant que la maison ne soit asséchée avec des radiateurs industriels.

Au lieu de cela, les nettoyeurs ont mis les animaux domestiques à l’étage et ont allumé les humidificateurs.

Le 31 mai, Emmaline a signalé à la compagnie d’assurances que la maison était trop chaude. Le 3 juin, ils ont trouvé le poisson mort.

Emmaline affirme que la chaleur a cassé leur téléviseur, transformé les bougies en liquide et déformé les meubles et les portes.

La famille séjourne dans une caravane pendant que la maison est réparée et dit que l’épreuve leur a coûté 7 000 £.

Le poisson est mort alors que la maison était asséchée avec des radiateurs industriels 1 crédit

La Royal Sun Alliance s’est excusée et a déclaré qu’elle avait offert une compensation pour la perturbation.

Il a déclaré qu’il chercherait à apprendre du “cas complexe”.