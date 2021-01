Les constructeurs affirment que le gouvernement «attend la mort des travailleurs» en refusant de fermer les chantiers de construction.

Les ouvriers ont critiqué les ministres pour ne pas avoir fermé les sites non essentiels pendant le verrouillage, malgré le nombre croissant de morts.

Beaucoup ont averti que Covid est «rampant», avec peu de protection pour les travailleurs et se sont demandé pourquoi les sites sont considérés comme des lieux de travail essentiels.

Cela survient au milieu d’une épidémie de coronavirus sur un site en cours de développement en tant que siège fiscal du gouvernement à Liverpool.

Plusieurs personnes du développement de India Buildings – où travaillent actuellement 550 constructeurs – ont été frappées par le virus.

Un conseil de Londres a maintenant lancé un programme de test pour les travailleurs de la construction dans le but de limiter la propagation du coronavirus.

Le conseil de Londres accorde la priorité aux tests des travailleurs de la construction Le Southwark Council, dans le sud de Londres, a répertorié les travailleurs de la construction parmi les groupes à inclure dans un nouveau programme de tests asymptomatiques. Toute personne dans l’arrondissement qui doit travailler à l’extérieur de son domicile sera encouragée à se soumettre à un test de dépistage rapide. Le conseil a déclaré: « Nous encourageons actuellement les travailleurs clés et ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile à passer un test d’écoulement latéral. «Cela comprend le personnel de l’école, le personnel des supermarchés, les travailleurs des transports, les gardes de sécurité, les nettoyeurs, les ouvriers du bâtiment et bien d’autres rôles.

Plusieurs cas positifs de coronavirus ont été confirmés dans les bâtiments indiens de Liverpool, selon le Liverpool Echo aujourd’hui.

Overbury, la société qui rénove les bureaux, a confirmé huit cas positifs de coronavirus sur le site.

Certains employés ont déclaré à ECHO que les mesures de sécurité de Covid n’étaient pas assez rigoureuses ou n’étaient pas suivies par les gestionnaires.

Ils affirment que les travailleurs ne se font pas tester chaque semaine et disent que les conditions dans les toilettes étaient « épouvantables ».

Le lanceur d’alerte a également affirmé que jusqu’à 40 travailleurs ont été forcés de manger ensemble à la cantine.

Overbury a déclaré au journal que la sécurité des employés était «une priorité clé».

Pendant ce temps, Nicola Sturgeon a fait face à une réaction brutale ce matin après avoir tweeté une image du plus grand marché aux poissons d’Europe, où les exportations ont été paralysées à la suite du Brexit.

Elle a été accueillie avec fureur de la part des travailleurs, dont l’un a accusé le premier ministre écossais d’avoir « envoyé des ouvriers du bâtiment comme des agneaux à l’abattage », après avoir autorisé les travaux de construction à se poursuivre pendant le verrouillage.

Un autre a tweeté: « Attendez-vous juste une épidémie de covid pour frapper des chantiers de construction ou qu’un jeune travailleur de la construction en bonne santé en meure quand il l’a attrapé sur place? Qu’est-ce qui rend la construction non essentielle plus importante que les autres emplois non essentiels.

Le responsable national de la construction d’Unite, Jerry Swain, a déclaré à MailOnline que les entreprises de construction devraient veiller à ce qu’un parking gratuit soit disponible pour les travailleurs.

Un chantier de construction fermé dans le centre-ville de Dublin, photographié hier

Il a déclaré: «Les entrepreneurs principaux et les clients de la construction doivent reconnaître et accepter leurs responsabilités envers les travailleurs sur leurs chantiers pendant cette période.

«Pendant la pandémie, ils ont un devoir de diligence envers les travailleurs qui commence à partir du moment où ils quittent leur domicile et ne s’arrête qu’à leur retour de nuit. Pendant tout ce temps, les travailleurs doivent pouvoir se distancer socialement.

« Les entrepreneurs doivent non seulement commencer à coordonner les heures de début échelonnées des grands projets à Londres pour s’assurer que la congestion est réduite au minimum absolu, mais également élargir le délai d’arrivée des travailleurs sur le site.

« Il ne sert à rien de dire aux travailleurs d’éviter les trains ou les gares encombrés, à moins que les entrepreneurs de construction introduisent des politiques qui ne pénalisent pas ou ne victimisent pas les travailleurs qui arrivent en retard au travail en raison de suivre les conseils pour éviter la surpopulation du système de transport.

«De même, les entreprises de construction doivent garantir un parking gratuit pour les travailleurs et travailler avec les autorités afin que, là où cela s’applique, les travailleurs de la construction identifiés soient exonérés de la taxe de congestion.

«Une telle action créerait une véritable option pour se rendre au travail en voiture, mais s’ils le font, les travailleurs ne doivent pas être tentés de faire du covoiturage, ce qui en soi créerait un risque majeur de transmission.

« En fin de compte, les défis rencontrés pour assurer la sécurité des travailleurs lors de leurs déplacements vers et depuis leur lieu de travail ne seront pas résolus par une seule organisation travaillant seule dans un silo.

« Il est impératif que les entrepreneurs en construction, Unite, les clients de la construction, le maire de Londres et le gouvernement travaillent ensemble pour garantir que les travailleurs puissent se rendre au travail en toute sécurité et rentrer chez eux sans risquer d’être exposés au Covid-19. »