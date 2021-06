Les constructeurs de voitures volantes veulent construire «Uber rencontre Tesla dans les airs»

C’était élégant, en forme de cône, un peu déroutant – comme quelque chose qu’Hollywood donnerait à un méchant de science-fiction pour une escapade rapide. Ce n’était pas un hélicoptère. Et ce n’était pas un avion. C’était un croisement entre les deux, avec une coque incurvée, deux petites ailes et huit rotors en rotation alignés sur son nez et sa queue. Au simple toucher d’un bouton sur un écran d’ordinateur sous une tente voisine, il s’est réveillé, s’élevant d’une pente herbeuse dans un ranch du centre de la Californie et se dirigeant vers du bétail broutant sous un arbre – qui n’a pas réagi du tout.

« Cela peut ressembler à une bête étrange, mais cela changera la façon dont le transport se passe », a déclaré Marcus Leng, l’inventeur canadien qui a conçu cet avion, qu’il a nommé BlackFly.

BlackFly est ce qu’on appelle souvent une voiture volante. Des ingénieurs et des entrepreneurs comme M. Leng ont passé plus d’une décennie à développer cette nouvelle génération d’avions, des véhicules électriques capables de décoller et d’atterrir sans piste. Ils pensent que ces véhicules seront moins chers et plus sûrs que les hélicoptères, offrant à pratiquement tout le monde les moyens d’accélérer au-dessus des rues bondées. « Notre rêve est de libérer le monde de la circulation », a déclaré Sebastian Thrun, un autre ingénieur au cœur de ce mouvement. Ce rêve, la plupart des experts en conviennent, est loin de la réalité. Mais l’idée fait son chemin. Des dizaines d’entreprises construisent maintenant ces avions, et trois ont récemment accepté de devenir publiques dans le cadre d’accords qui les valorisent jusqu’à 6 milliards de dollars. Pendant des années, des gens comme M. Leng et M. Thrun ont caché leurs prototypes au reste du monde – peu de gens les ont vus, encore moins volés dedans – mais ils commencent maintenant à lever le rideau.

L’entreprise de M. Leng, Opener, construit un avion pour une personne destiné à être utilisé dans les zones rurales – essentiellement une voiture volante privée pour les riches – qui pourrait commencer à se vendre cette année. D’autres construisent des véhicules plus gros qu’ils espèrent déployer en tant que taxis aériens urbains dès 2024 – un Uber pour le ciel. Certains conçoivent des véhicules capables de voler sans pilote. L’une des compagnies de taxi aérien, Kitty Hawk, est dirigée par M. Thrun, professeur d’informatique à l’Université de Stanford qui a fondé le projet de voiture autonome de Google. Il affirme désormais que l’autonomie sera bien plus puissante dans les airs qu’au sol, et qu’elle entrera beaucoup plus tôt dans notre quotidien. « Vous pouvez voler en ligne droite et vous n’avez pas le poids énorme ou l’arrêt et le départ d’une voiture » au sol, a-t-il déclaré.

La montée en puissance de la voiture volante reflète celle des véhicules autonomes de manière à la fois bonne et mauvaise, de l’énorme ambition aux investissements de plusieurs milliards de dollars à la concurrence féroce des entreprises, y compris un procès très médiatisé alléguant le vol de propriété intellectuelle. Il recrée également l’énorme battage médiatique. C’est une comparaison risquée. Google et d’autres sociétés de conduite autonome n’ont pas tenu la grande promesse que les robots-taxis se déplaceraient désormais dans nos villes, remodelant considérablement l’économie. Mais cela n’a pas empêché les investisseurs et les sociétés de transport de déverser des milliards de plus dans des voitures volantes. Cela n’a pas empêché les villes de conclure des accords qui, selon elles, créeront de vastes réseaux de taxis aériens. Et cela n’a pas empêché les technologues d’aller de l’avant avec leurs plans pour transformer la science-fiction en réalité. « Le Far West de l’aviation » La feuille de calcul était remplie de chiffres détaillant les progrès rapides des moteurs électriques et des batteries rechargeables, et Larry Page, le co-fondateur de Google, l’a apporté au dîner.