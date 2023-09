Les constructeurs de véhicules électriques comme Tesla pourraient faire l’objet d’une enquête européenne sur la Chine

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif et commissaire européen chargé du commerce.

Marques non chinoises de voitures électriques, telles que Tesla et BMW pourrait être examiné dans le cadre d’une enquête en cours sur les subventions à la Chine que l’Union européenne a lancée au début du mois.

« Il y a beaucoup de spéculations, mais à ce stade, la portée de cette enquête n’est pas encore décidée. Nous menons donc les consultations préalables à l’ouverture avec les autorités chinoises et la portée reste à déterminer, donc ce qui a été annoncé jusqu’à présent « Le point de vue de la Commission est qu’à proprement parler, cela ne couvre pas uniquement les véhicules électriques de marque chinoise », a déclaré jeudi à CNBC Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne.

L’UE a lancé une enquête sur les subventions accordées par la Chine aux constructeurs de véhicules électriques après avoir rassemblé des preuves de distorsions importantes sur le marché européen, où les véhicules produits dans le bloc sont confrontés à une concurrence féroce et moins chère de la part des offres moins chères de produits fabriqués en Chine.

Les autorités de Pékin ont critiqué ce qu’elles qualifient de vues « protectionnistes » de Bruxelles.

« En effet [the probe] pourrait également couvrir d’autres véhicules électriques, mais la portée exacte des producteurs qui seront couverts par cela n’est pas décidée à ce stade », a déclaré jeudi Dombrovskis.

L’enquête de l’UE pourrait durer jusqu’à 13 mois.

Dombrovskis s’est rendu vendredi en Chine, où il a eu des entretiens avec les autorités chinoises à Shanghai et à Pékin. L’enquête de l’UE a été évoquée à plusieurs reprises par les responsables chinois au cours de leur voyage de quatre jours.

« Ce sujet a été largement évoqué par la partie chinoise lors de ma visite, c’est pourquoi je voulais rassurer les autorités chinoises sur le fait qu’il s’agit d’un processus bien établi », a-t-il ajouté. [an] enquête antisubventions, et nous allons la mener dans le strict respect des principes applicables de l’UE et de l’OMC. C’est [a] fondée sur des faits, nous aurons amplement l’occasion de dialoguer avec les autorités chinoises », a déclaré Dombrovskis.

Les responsables européens estiment que la part des voitures fabriquées en Chine vendues en Europe a atteint 8 % cette année et pourrait atteindre 15 % d’ici 2025.

Dombrovskis a également reconnu le contexte géopolitique plus large et difficile lors de son voyage en Chine.

« Nous nous trouvons à la croisée des chemins. Nous pouvons choisir une voie vers des relations mutuellement bénéfiques. Une voie basée sur un commerce et des investissements ouverts et équitables, et travaillant main dans la main pour relever les grands défis de notre temps », a déclaré Dombrovskis lors d’un discours à Tsinghua. Université de Pékin lundi.

« Ou nous pouvons choisir une voie qui nous éloigne lentement. Où les avantages partagés dont nous avons bénéficié au cours des dernières décennies s’affaiblissent, et s’estompent. Et, par conséquent, où nos populations et nos économies sont confrontées à des opportunités réduites », a-t-il ajouté.

Il s’agit de l’une des formulations les plus sévères émanant de responsables européens et fait suite à des données montrant que l’UE a enregistré un déficit commercial de près de 400 milliards d’euros avec la Chine en 2022.

L’Union européenne a adopté une politique de réduction des risques vis-à-vis de la Chine, cherchant à réduire certaines dépendances.

« Réduire les risques. Cela signifie minimiser nos dépendances stratégiques pour un certain nombre de produits stratégiques. Agir de manière proportionnée et ciblée pour maintenir notre autonomie stratégique ouverte », a précisé Dombrovskis dans un discours à Shanghai.

Dombrovskis a cherché à profiter de ce voyage pour rassurer ses homologues chinois sur le fait que l’enquête sur les subventions vise à créer des pratiques commerciales plus équitables et que l’UE n’a pas l’intention de rompre ses liens avec Pékin.