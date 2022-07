Les constructeurs de maisons augmentent les incitations alors qu’ils ont soudainement du mal à vendre des maisons

Après deux ans sans pouvoir construire des maisons assez rapidement pour répondre à la demande, les constructeurs de maisons du pays connaissent maintenant un ralentissement des ventes et une augmentation de l’offre.

Les ventes de maisons nouvellement construites ont chuté de plus de 8% en juin par rapport au mois précédent et étaient de 17% inférieures à celles de juin 2021, selon un rapport publié mardi par le recensement américain. Les stocks ont également augmenté pour atteindre un approvisionnement de 9,3 mois, contre 5,6 mois à la fin de l’année dernière.

Les directeurs généraux des grands constructeurs disent qu’ils doivent réagir plus rapidement au revirement soudain du marché, en partie en augmentant les incitations.

Pulte Group, l’un des plus grands constructeurs de maisons du pays, a annoncé mardi que les nouvelles commandes nettes pour ses maisons au deuxième trimestre étaient inférieures de 23% à celles de l’année dernière. Le taux d’annulation de la société était de 15 %, contre 7 % l’année précédente.

“Nous devons travailler plus dur pour vendre des maisons. Nous devons être plus agiles”, a déclaré le PDG de Pulte, Ryan Marshall, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs. “L’appréciation du prix des maisons a ralenti, s’est arrêtée ou, grâce à l’utilisation d’incitations, recule de quelques pas. Pendant la majeure partie du deuxième trimestre, les incitations étaient principalement liées à l’hypothèque, mais cela s’étend maintenant pour inclure des remises sur les options et les primes de lot.”

Le prix médian d’une maison neuve vendue en juin était de 402 400 $, toujours en hausse de 7,4 % par rapport à il y a un an. Mais le marché avait connu des augmentations de prix à deux chiffres. Les constructeurs bénéficient maintenant de la baisse des prix des matières premières, en particulier du bois, et les prix des terrains commencent également à s’ajuster à la baisse.

Cependant, les acheteurs voient toujours le choc des autocollants en raison de la forte hausse des taux hypothécaires et de l’inflation dans l’ensemble de l’économie. Le taux moyen du prêt hypothécaire fixe de 30 ans a commencé cette année autour de 3 %, puis a commencé à augmenter régulièrement. Il a brièvement bondi de plus de 6 % en juin, avant de revenir dans la fourchette haute de 5 %.

“Le consommateur, vraiment, c’est à la mi-juin que nous avons vu ce genre de recul, cette pause. J’ai plaisanté avec nos vendeurs la semaine dernière en leur disant qu’ils étaient passés de preneurs de commandes à thérapeute financier”, a déclaré Doug Bauer, PDG de Tri Pointe Homes sur “Squawk on the Street” de CNBC.

Le constructeur augmente également les incitations pour les acheteurs.

“Je pense qu’au cours du prochain trimestre ou des deux prochains trimestres, il y aura une découverte des prix alors que nous faisons correspondre les versements hypothécaires avec les prix”, a ajouté Bauer.

Les prix des maisons existantes commencent également à revenir sur terre. Bien qu’ils soient toujours à deux chiffres, les gains de prix ont ralenti en mai pour le deuxième mois consécutif, selon l’indice national des prix des maisons S&P Case-Shiller. Les prix sont obstinément élevés sur le marché de l’existant car l’offre est encore assez faible. Les constructeurs avaient aidé, accélérant la construction, mais cela a soudainement changé.

“Ce n’est peut-être que le début d’une période difficile pour l’industrie de la construction résidentielle”, a déclaré Nicole Bachaud, économiste chez Zillow. “La décélération des permis de logement et des mises en chantier plafonnera les ventes à court terme et suggère que les constructeurs se préparent à une route plus difficile, même si le marché du logement reste avide de plus d’inventaire, la demande à long terme restant inchangée.”