Les constructeurs chinois de voitures électriques sont à l’abri de l’interdiction américaine des puces Nvidia

BEIJING – Les restrictions américaines sur les ventes de puces Nvidia à la Chine n’affecteront pas les constructeurs chinois de voitures électriques, car ils utilisent des systèmes automobiles qui n’incluent pas les produits sanctionnés.

Les actions du fabricant de puces Nvidia ont plongé d’environ 13 % cette semaine après que la société a divulgué de nouvelles restrictions américaines sur ses exportations vers la Chine, affectant environ 400 millions de dollars de ventes potentielles au cours du trimestre en cours.

En Chine, la puce Nvidia Drive Orin est devenue un élément central de la technologie de conduite assistée des constructeurs automobiles électriques. Ces systèmes de conduite semi-autonomes sont un argument de vente important pour les entreprises sur ce qui est devenu un marché très concurrentiel en Chine. Certains constructeurs automobiles utilisent également la puce Xavier de Nvidia. L’automobile est une partie relativement petite mais en croissance rapide des activités de Nvidia.

Cependant, les nouvelles restrictions américaines ciblent les produits A100 et H100 de Nvidia – et les ventes de ces puces font partie des activités de centres de données beaucoup plus importantes de la société. Les produits sont des processeurs graphiques qui peuvent être utilisés pour l’intelligence artificielle.

“Il ne devrait y avoir aucune restriction sur Xavier et Orin, et Xpeng, Nio et d’autres continueraient à expédier ces puces », a déclaré Bevin Jacob, associé de la société d’investissement et de conseil Automobility basée à Shanghai.

Jacob, cependant, a averti qu’il pourrait y avoir “un examen minutieux” à l’avenir sur les entreprises américaines expédiant des puces liées à l’intelligence artificielle et à la conduite autonome en Chine.