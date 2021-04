Cela a aidé les acteurs locaux à acquérir un avantage dans la production de voitures à batterie, qu’ils visent maintenant à vendre à l’étranger. Les analystes de Goldman Sachs prédisent que dans quatre ans, les nouvelles politiques gouvernementales signifieront que les voitures électriques représenteront une plus grande part des ventes d’automobiles en Europe et aux États-Unis, par rapport à la Chine, bien qu’il s’agisse du plus grand marché.

Nio, cotée aux États-Unis, a déclaré qu’elle entrerait en Europe au second semestre de cette année. Et lundi, le cofondateur et président Lihong Qin a déclaré que la société comptait faire une annonce officielle sur une telle expansion d’ici un mois.

Il n’a pas nommé de pays en particulier, tout en précisant qu’après l’Europe, Nio a toujours l’intention de pénétrer le marché américain.

Au milieu des tensions avec les États-Unis et des tentatives de sceller un accord d’investissement avec l’Europe, la Chine a exporté 63 500 véhicules électriques purs à batterie au cours des onze premiers mois de l’année dernière, selon un rapport de janvier de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques. Alors que l’Arabie saoudite et l’Égypte étaient les principales destinations des voitures chinoises l’an dernier, le rapport a noté une croissance significative des exportations de véhicules vers le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne.

Xpeng, coté aux États-Unis, teste déjà les eaux norvégiennes, où la start-up a livré 100 unités de son SUV électrique G3 en décembre.

Plus tard cette année, Xpeng espère voir comment les clients du nord de l’Europe réagiront à sa berline électrique P7, a déclaré He Xiaopeng, président-directeur général. Il recrute de nouveaux collaborateurs et envisage de créer une entreprise dans la région, avant de s’intéresser à l’Europe de l’Ouest et de l’Est.

Une autre start-up chinoise de voitures électriques, Aiways, a déclaré avoir exporté plus de 1000 véhicules vers Israël et l’Europe au cours des trois premiers mois de cette année.

«Ce n’est un secret pour personne maintenant que la plupart des startups chinoises de véhicules électriques ont des ambitions mondiales», a déclaré Tu Le, fondateur de la société de conseil Sino Auto Insights, basée à Pékin. « Cela continuera alors que ces entreprises recherchent la croissance et la valeur et voient des opportunités en raison du manque de produits de VE viables dans la région. »

Il a dit qu’avec suffisamment de recherches locales, certaines des entreprises chinoises pourraient réussir en Europe.

Cependant, toute croissance des ventes de voitures électriques chinoises en Europe ne représente qu’une infime partie du marché.

La Chine représentait moins de 2% des importations de voitures particulières de l’UE en 2019 et les 865 millions d’euros en valeur représentent une croissance de 79% par rapport à l’année précédente, selon le Association européenne des constructeurs automobiles.

En revanche, les constructeurs automobiles appartenant à l’UE ont fabriqué près de 6 millions de voitures particulières en Chine en 2018, pour près d’un quart de la production totale de voitures chinoises, a déclaré l’association.