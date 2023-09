Les constructeurs chinois de voitures électriques BYD et Xpeng accélèrent leur expansion à l’étranger

BYD a lancé le label BYD en Europe au salon automobile IAA de Munich, en Allemagne. La berline électrique a un prix de départ de 44 900 euros (48 479 $). Arjun Kharpal | CNBC

Munich, ALLEMAGNE — L’IAA de Munich, en Allemagne, est l’un des salons automobiles les plus prestigieux d’Europe. Et il était dominé par les constructeurs chinois de voitures électriques qui cherchaient à étendre leur présence sur le continent et à défier les opérateurs historiques du continent. BMW à Gué dans la nouvelle ère des véhicules alimentés par batterie. Les start-ups et acteurs chinois ont occupé certains des plus grands stands de l’événement avec des conférences de presse de haut niveau et des lancements de véhicules, soulignant leur intention de faire sensation sur le marché européen. La Chine, le plus grand marché mondial de véhicules électriques, a vu apparaître ces dernières années un raz-de-marée de constructeurs de voitures électriques, poussés par les subventions gouvernementales et le financement du capital-risque. Mais un ralentissement du marché intérieur, dû à la faiblesse des dépenses de consommation après la levée des restrictions liées au Covid-19, associé à un marché attractif en Europe, a vu les entreprises chinoises lancer des voitures à l’étranger et étendre leur empreinte. « L’Europe est l’un des plus grands marchés de véhicules de masse (après la Chine)… Si les constructeurs chinois de véhicules électriques veulent assurer une croissance au-delà de leur marché local, il est tout à fait logique de se tourner vers l’Europe », Daniel Roeska, analyste de recherche principal. à Bernstein Research, a déclaré à CNBC par e-mail. Roeska a ajouté que l’Europe, avec son interdiction « stricte de facto » des voitures à moteur à combustion en 2035, « pousse le marché plus rapidement vers les véhicules électriques à un moment où la plupart des marques européennes… n’ont pas encore d’offre parfaite, augmentant ainsi leur part de marché. les gains sont plus faciles. » De nombreux constructeurs automobiles européens ont pris du retard dans leur poussée vers les véhicules électriques, à un moment où les acteurs chinois ont lancé des dizaines de nouveaux véhicules.

La Chine s’impose à Munich

Les ambitions des entreprises chinoises de véhicules électriques ont été exposées à l’IAA. Le matin du premier jour, Moteur Leap , une entreprise chinoise dont le siège est à Hangzhou, a annoncé son intention d’introduire son véhicule utilitaire sport C10, ou SUV, sur les marchés européens l’année prochaine. Au cours des deux prochaines années, la société a annoncé son intention d’introduire cinq produits « à vocation mondiale » à travers le monde. « Tous les produits ultérieurs de Leapmotor seront conçus et développés dans un esprit mondial et respecteront les normes mondiales », a déclaré Zhu Jiangming, PDG de Leapmotor, lors d’une conférence de presse lundi.

Le constructeur chinois de véhicules électriques Leapmotor a lancé sa première voiture destinée aux marchés internationaux, appelée la C10. Arjun Kharpal | CNBC

Pendant ce temps, BYD, le constructeur automobile soutenu par Warren Buffett, a lancé lundi sa berline électrique Seal pour l’Europe, à partir de 44 900 euros (48 479 dollars). A titre de comparaison, en Allemagne, celle de Tesla Le modèle 3, démarre à 42 990 euros. Et il y a eu d’autres annonces concernant la poursuite de l’expansion dans de nouveaux territoires. Xpeng a annoncé lundi qu’elle étendrait les ventes de ses voitures sur le marché allemand en 2024. La société vend actuellement sa berline P7 et son SUV G9 en Norvège, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas. Et Brian Gu, président de Xpeng, a déclaré que la société prévoyait d’introduire sa dernière voiture, la G6, en Europe l’année prochaine, soulignant ainsi l’effort mondial de l’entreprise basée à Guangzhou. « Nous reconnaissons que l’Allemagne est le marché le plus important et le plus exigeant pour tous », a déclaré Gu à CNBC dans une interview lundi. « Et pouvoir être ici et ensuite réellement mettre notre produit à la disposition des clients sur ce marché, nous aidera vraiment à pénétrer davantage le marché de l’Europe continentale. Nous avons l’ambition d’une couverture plus large du marché à l’échelle internationale. »

L’entrée des entreprises chinoises en Europe est considérée comme une menace pour les grands constructeurs automobiles qui sont perçus comme étant trop lents en matière de véhicules électriques. Les analystes de Bernstein ont déclaré dans une note publiée en juin que si les constructeurs automobiles chinois entraient sur le marché « comme d’habitude », alors les constructeurs historiques pourraient concéder jusqu’à 5 % de part de marché d’ici 2030. Mais ces nouveaux entrants pourraient accaparer jusqu’à 20 % de part de marché si leur l’entrée en Europe est plus agressive que prévu, ont-ils ajouté.

Guerre des prix et concurrence croissante

Mais les entreprises chinoises elles-mêmes sont confrontées à une concurrence croissante, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur marché intérieur. Tesla a déclenché une guerre des prix plus tôt cette année, ce qui a mis sous pression les bénéfices et les marges de certains des plus petits acteurs chinois comme Xpeng. Pendant ce temps, pour faire face à une concurrence croissante et rattraper Tesla, BMW et Mercedes tous deux ont lancé une plate-forme dédiée aux voitures électriques qui soutiendra leurs véhicules dans les années à venir, ajoutant ainsi d’autres vents contraires potentiels qui n’échappent pas à ces challengers chinois. « Eh bien, ce n’est certainement pas facile », a déclaré Gu de Xpeng à propos de la poussée des constructeurs automobiles traditionnels vers les véhicules électriques. « Je pense qu’en tant que jeune entreprise, nous essayons également d’apprendre de… chaque étape que nous franchissons, ainsi que d’apprendre de la concurrence, des partenaires que nous avons. Mais nous avons confiance en notre technologie, nous avons confiance en notre produit », a ajouté Gu.

Le constructeur automobile chinois BYD avait l’un des plus grands stands au salon IAA de Munich, en Allemagne, en 2023. Arjun Kharpal | CNBC