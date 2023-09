Les constructeurs automobiles vantent les logiciels et les technologies sans conducteur pour affronter Tesla et la Chine

Amazon faisait partie d’un certain nombre d’entreprises technologiques présentes au salon automobile IAA de Munich. La présence d’Amazon, Qualcomm, Samsung et d’autres géants de la technologie souligne à quel point les constructeurs automobiles traditionnels cherchent à renforcer la technologie dans leurs voitures.

MUNICH — On pourrait penser que l’IAA, l’un des plus grands salons automobiles au monde, est en réalité une conférence technologique, après que des géants de la technologie comme Amazone , Qualcomm et Samsung étaient tous présents à l’événement de cette année.

Acteur suédois de véhicules électriques L’Etoile polaire a créé cette année une coentreprise avec Xingji Meizu – un fabricant de smartphones appartenant au géant automobile chinois Geely – et prévoit de lancer son propre smartphone en décembre, lorsque la voiture Polestar 4 commencera à être livrée aux clients. Meizu développe un système d’exploitation pour les voitures Polestar basé sur son propre produit, appelé FlyMe. L’idée est que les utilisateurs puissent vivre une expérience transparente entre le smartphone et le système d’exploitation de Polestar dans les voitures de l’entreprise.

Il existe deux systèmes d’exploitation majeurs dans le domaine des smartphones : Android de Google et Pommes iOS. Ce n’est pas le cas dans le monde automobile, lorsqu’il s’agit des systèmes et écrans d’infodivertissement toujours populaires.

Tesla est peut-être l’un des plus avancés avec ses fonctionnalités ADAS, suivi par de jeunes acteurs chinois comme Xpeng et Nio .

De nombreux constructeurs automobiles aspirent à devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial des véhicules électriques, le plus grand et le plus compétitif, la Chine. Dans le but de se différencier de leurs concurrents, les entreprises chinoises ont parlé des caractéristiques technologiques de leurs véhicules, du logiciel aux capacités ADAS – et les clients chinois s’attendent aux derniers avantages technologiques.

« Il ne suffit pas seulement d’introduire un grand design européen en Chine, il faut être très, très spécial dans ce que vous proposez au marché en matière de logiciels », a déclaré mardi à CNBC le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath.

Tenant compte de ce sentiment, les entreprises étrangères, de BMW à Mercedes, cherchent à investir massivement dans le développement technologique, dans le but de stimuler les ventes de véhicules électriques en Chine.

Volkswagen Le PDG Oliver Blume a déclaré mercredi que la société augmentait le nombre d’ingénieurs logiciels en Chine.

« Nous voulons opérer en Chine à la vitesse de la Chine », a déclaré Blume lors de la conférence de l’IAA.