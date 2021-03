Dans votre garage ou votre allée se trouve une machine avec plus de lignes de code qu’un avion à réaction moderne. Les voitures et les camions d’aujourd’hui, avec une connexion Internet, peuvent signaler la météo, payer l’essence, trouver une place de parking, contourner les embouteillages et écouter les stations de radio du monde entier. Bientôt, ils se parleront, vous avertiront des soldes lorsque vous passerez devant vos magasins préférés, et un jour, ils conduiront même eux-mêmes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy