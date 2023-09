Les constructeurs automobiles remettent en question les motifs de la grève de l’UAW après la fuite de messages

DETROIT — Les principaux constructeurs automobiles remettent en question les motivations des Travailleurs unis de l’automobile qui ont lancé des grèves ciblées à la lumière des fuites de messages d’un directeur syndical appelant à « les garder blessés pendant des mois ».

Les messages du groupe privé sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, montrent le directeur des communications de l’UAW, Jonah Furman, discutant de la position publique du syndicat sur les problèmes et des grèves ciblées comme causant « des dommages récurrents à la réputation et un chaos opérationnel » aux constructeurs automobiles.

Les messages, qui ont été consultés par CNBC et rapportés pour la première fois jeudi par Les nouvelles de Détroit, ne correspondent pas aux déclarations publiques du président de l’UAW, Shawn Fain, selon lesquelles le syndicat a négocié de bonne foi et est disponible « 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour négocier un accord ».

« Il est désormais clair que la direction de l’UAW a toujours eu l’intention de provoquer des perturbations pendant des mois, quel que soit le préjudice que cela cause à ses membres et à leurs communautés », Moteurs généraux a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique. « Les informations divulguées remettent en question qui est réellement en charge de la stratégie de l’UAW et montrent un mépris total pour la gravité des enjeux. »

Les dirigeants des constructeurs automobiles, dont Mary Barra, PDG de GM, et Moteur Ford Le PDG Jim Farley a publiquement exprimé sa frustration face aux négociations du syndicat, ou à leur absence, avant la date limite de grève imposée par le syndicat à 23 h 59 le 14 septembre.

Le chef des communications de Ford, Mark Truby, a déclaré vendredi dans un communiqué que les messages divulgués étaient « pour le moins décevants, compte tenu des enjeux pour nos employés, les entreprises et cette région ».

Chrysler-parent Stellantis a qualifié ces messages d' »incroyablement troublants » et a déclaré qu’ils « indiquent clairement que l’approche de l’UAW dans ces pourparlers n’est pas dans le meilleur intérêt des travailleurs ».

« Nous sommes déçus qu’il semble que nos employés soient utilisés comme des pions dans un programme qui n’est pas destiné à répondre à leurs besoins », a déclaré Stellantis dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Furman, qui a été facilement disponible pendant les négociations, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC vendredi. Les appels sur son téléphone allaient directement vers une messagerie vocale complète.

En réponse au Detroit News, Furman n’a pas confirmé avoir écrit ces messages mais, selon le journal, il les a qualifiés de « messages privés » que « vous n’auriez pas dû recevoir ».

Furman, ancien rédacteur et organisateur de Labor Notes, est impliqué dans la messagerie du syndicat, les communications avec les médias, la rédaction des discours et les communications internes.

Les messages divulgués surviennent alors que Fain a annoncé vendredi que le syndicat envisageait de faire grève dans d’autres usines dans le cadre de ses « grèves d’occupation », un clin d’œil aux grèves d’occupation historiques menées par l’UAW dans les années 1930.

Dans un message, Furman décrit Fain, qui a vanté la foi et l’adoration dans de récents messages adressés aux membres du syndicat, comme « notre mec blanc chrétien de lutte de classe de la génération x de l’Indiana qui cite Malcom X ».

Les grèves élargies surviennent malgré les offres contractuelles record des constructeurs automobiles, notamment des augmentations de salaire horaire d’environ 20 %, des milliers de dollars de primes, le maintien du système de soins de santé platine du syndicat et d’autres avantages sociaux améliorés.

Le syndicat a exigé des augmentations de salaire horaire de 40 %, une semaine de travail raccourcie, un retour aux retraites traditionnelles, la suppression des niveaux de rémunération et le rétablissement des ajustements au coût de la vie, entre autres améliorations contractuelles.

Chacun des constructeurs automobiles a déclaré qu’ils continueraient à négocier collectivement avec les négociateurs de l’UAW pour tenter de parvenir à des accords de principe pour les 146 000 travailleurs de l’automobile couverts par les contrats.