Les constructeurs automobiles rapportent aujourd’hui des ventes de véhicules au deuxième trimestre. Voici à quoi les investisseurs doivent s’attendre

Les analystes estiment que les constructeurs automobiles ont vendu environ 4,5 millions de véhicules aux États-Unis au deuxième trimestre – une augmentation de 52% à 53% par rapport à il y a un an, lorsque la pandémie de coronavirus a obligé les Américains à se mettre à l’abri et à fermer temporairement des concessionnaires automobiles. La plupart des grands constructeurs automobiles publient jeudi leurs données de ventes pour le mois de juin et le deuxième trimestre, à l’exception de Ford, qui devrait publier ses résultats vendredi.

DETROIT – Les ventes de véhicules neufs aux États-Unis restent saines mais montrent des signes de ralentissement en raison des inquiétudes concernant l’inflation et une pénurie mondiale de puces semi-conductrices qui continuent de faire baisser les niveaux de production automobile et de stocks des concessionnaires.

Les prix de vente des véhicules neufs ne montrent pas de signes de ralentissement en raison des approvisionnements serrés dus à la pénurie mondiale de puces et à une demande des consommateurs plus forte que prévu tout au long de la pandémie de coronavirus.

Les ventes de tous les grands constructeurs automobiles devraient augmenter à deux chiffres au cours du deuxième trimestre par rapport à la même période il y a un an, selon les sociétés de recherche automobile Cox Automotive et Edmunds. Mais ils ne sont que légèrement supérieurs au deuxième trimestre de 2019.

« Le ralentissement des ventes reflète probablement un manque de disponibilité sur les lots des concessionnaires plutôt qu’une baisse de la demande des consommateurs alors que les constructeurs automobiles ont du mal à reconstituer les stocks des concessionnaires avec des modèles haut de gamme, en particulier des VUS et des camionnettes », a écrit Rosner dans une note aux investisseurs avant la publication. des données de ventes de juin et du deuxième trimestre commençant jeudi.

Le prix de transaction moyen d’un véhicule neuf en juin devrait atteindre un record de 40 206 $, selon JD Power et LMC Automotive. Le précédent record pour n’importe quel mois, 38 539 $, a été établi en mai 2021, selon les sociétés.

La hausse des prix a entraîné des bénéfices plus élevés pour les constructeurs automobiles et les détaillants, mais a alimenté des inquiétudes plus générales concernant l’inflation. Les dépenses de consommation en véhicules neufs devraient atteindre un record de 149,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 60,7 % par rapport à 2020 et de 27,9 % par rapport à 2019.

« Malgré les pénuries de stocks limitant le volume de véhicules vendus aux consommateurs, la force sous-jacente de la demande des consommateurs est claire. Les consommateurs achètent des véhicules plus chers malgré des remises moindres, ce qui augmente considérablement la rentabilité de ces ventes pour les fabricants et les détaillants », a déclaré Thomas King, président de la division données et analyses de JD Power, dans un communiqué.

