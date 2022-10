Les constructeurs automobiles qui cherchent à convaincre les convertis en VE devraient utiliser la Kia EV6 2022 comme modèle – Kelowna Capital News

Ce qui a commencé comme un filet de modèles à propulsion électrique par batterie devient rapidement un flux rapide, avec d’autres modèles de ce type attendus bientôt. Dans ce domaine, la Kia EV6 entre en production avec une belle allure et un niveau de performances inattendu mais bienvenu.

La berline est construite à l’aide de la plate-forme E-GMP évolutive Hyundai/Kia, qui prend également en charge la Hyundai Ioniq 5 associée et sera utilisée pour les futurs modèles électriques Kia, Hyundai et Genesis. Les trois marques font partie du groupe Hyundai.

Les concepteurs de l’EV6 semblent avoir eu deux objectifs en tête : en faire un objet de beauté et rendre l’habitacle le plus confortable possible. Ils semblent avoir réussi sur les deux plans.

L’avant de forme aérodynamique serait parfaitement à l’aise sur un véhicule à essence et la fausse calandre et les prises d’air contrastent fortement avec le nez étrangement vacant de l’un des véhicules électriques de Tesla. En bout de ligne ? L’EV6 est belle et pas bizarre.

Kia a une surprise qui vous attend lorsque vous ouvrez le capot de l’EV6. Ce qui semble être quelque chose qui ressemble à un couvercle de moteur à combustion interne se relève pour révéler un petit compartiment de rangement pour sécuriser les ordinateurs portables et autres objets de valeur.

La vitre arrière inclinée a un impact sur l’espace de chargement, mais il y en a beaucoup une fois la banquette arrière rabattue vers l’avant. PHOTO : KIA

À l’arrière, il y a un becquet de faible hauteur qui s’étend sur la ligne de toit, ainsi qu’une lèvre intégrée qui s’étend sous la fenêtre du hayon. Il abrite les clignotants à LED et les feux de position.

L’EV6 est juste un peu plus petit que le véhicule utilitaire Kia Sorento, mais, étonnamment, la distance entre les roues avant et arrière est égale à celle du Telluride pleine grandeur à huit passagers. En conséquence, les portes arrière extra-longues et le plancher plat devraient permettre d’entrer, de s’asseoir et de sortir de la zone des sièges arrière sans tracas.

Le volume de chargement est raisonnable pour une voiture à hayon, en particulier une avec une ligne de toit en pente semblable à celle d’un coupé. L’abaissement de la banquette arrière rabattable double efficacement cet espace.

Le tableau de bord numérique futuriste est dominé par deux écrans de 12,3 pouces. Il y en a un pour le conducteur qui affiche la vitesse, la portée, les informations directionnelles, etc., tandis que l’écran central gère l’infodivertissement et les commandes de climatisation.

L’EV6 SR à propulsion arrière à moteur unique (gamme standard) utilise une batterie de 58,0 kilowattheures et produit 167 chevaux. Il offre une autonomie maximale revendiquée de 373 kilomètres.

Le RWD LR (longue autonomie) est équipé d’une batterie de 77,4 kilowattheures, qui vous procure 58 chevaux de plus (225) et augmente l’autonomie à 499 kilomètres. Le SR et le LR produisent tous deux 258 lb-pi de couple.

Les AWD LR et AWD GT Line ont deux moteurs et produisent 320 chevaux et 446 livres-pied, mais la portée maximale tombe à 441 kilomètres.\

La tendance pour les véhicules électriques est de renoncer à l’ensemble de jauges conventionnel pour un ou plusieurs écrans d’affichage rectangulaires montés sur le dessus du tableau de bord. PHOTO : KIA

Arrivé fin 2022, le AWD EV6 GT attise les feux avec 576 chevaux et 546 livres-pied. Selon Kia, il peut sprinter à 60 mph (96 km/h) depuis le repos en moins de 3,5 secondes. Une autonomie d’environ 390 kilomètres est estimée.

L’équivalence de consommation mixte ville/route de l’EV6 SR est de 2,0 l/100 km. La cote de la AWD LR est de 2,2 l/100 km.

Kia affirme que la connexion de l’EV6 à un chargeur rapide CC de niveau 3 de 480 volts ajoutera 110 kilomètres d’autonomie en moins de cinq minutes. Charger la batterie à 80% à partir de 10 prendra environ 18 minutes, selon la société.

Avec une station d’accueil de 240 volts CA, les temps de charge varient d’environ six à sept heures, selon le modèle EV6.

Le EV6 SR coûte 46 800 $, incluant les frais de destination, mais n’incluant pas le rabais fédéral iVZE de 5 000 $ ou tout rabais provincial applicable. Le prix comprend la climatisation, la navigation, le siège du conducteur à huit réglages électriques, les sièges avant chauffants, le chargeur de téléphone sans fil et les roues de 19 pouces.

L’EV6 LR coûte 8 000 $ de plus et est livré avec un hayon électrique, des revêtements de siège en similicuir, un siège passager à réglage électrique et un système audio haut de gamme à 14 haut-parleurs. AWD n’ajoute que 2 000 $.

La GT Line est équipée de poignées de porte encastrées (éjectables), d’une garniture de carrosserie supplémentaire, d’une aide à la conduite sur autoroute semi-autonome avec changement de voie automatique, ainsi que d’une aide au stationnement à distance.

La GT à haut rendement qui arrive tardivement inclura probablement la plupart du contenu de la GT Line.

En tant que premier véhicule électrique dédié de Kia – il y en a eu d’autres basés sur des modèles existants – l’EV6 se distingue par son apparence sophistiquée, son intérieur spacieux, son souci du détail et sa vitesse de chargement.

Parmi toutes les offres EV actuelles, l’EV6 pourrait très bien représenter la nouvelle norme.

L’EV6 est plus petit que le véhicule utilitaire Kia Sorento, mais la distance entre les roues avant et arrière est égale à celle du véhicule utilitaire Telluride à huit places. Cela facilite la chambre des passagers. PHOTO : KIA

Ce que vous devez savoir : Kia EV6 2022

Taper: Hayon électrique à traction arrière / intégrale

Moteurs (ch): Simple ou double électrique (167/225/320/576)

Transmission: Seule vitesse

Position sur le marché : L’EV6 est le premier modèle électrique à batterie dédié de Kia, mais ce ne sera pas le dernier construit sur cette plate-forme. Le mélange de style, d’espace, de vitesse de charge et d’options d’alimentation de l’EV6 en fera probablement la norme de la catégorie.

Points: Une belle apparence fera tourner les têtes et suscitera l’intérêt. • L’intérieur est un exercice de simplicité stylistique. • Large gamme de sorties de puissance et de plage. • L’accent mis sur le confort des passagers devrait être particulièrement intéressant pour les acheteurs potentiels de VÉ. • Un véhicule électrique de référence qui place la barre haute pour les autres constructeurs automobiles.

Sécurité active : Avertisseur d’angle mort avec alerte de recul en cas de trafic transversal (de série); régulateur de vitesse actif (de série); freinage d’urgence avant (de série); alerte de conducteur inattentif (std.); avertissement de sortie de voie (std.); avertissement pour piétons (std.)

L/100 km e (ville/route) : 1.7/2.4 (SR)

Prix ​​de base (destination incl.): 46 800 $

PAR COMPARAISON

Ford Mustang Mach-E

Prix ​​de base: 53 600 $

53 600 $ Sporty electric entre dans sa deuxième année modèle et est la Mustang la plus vendue.

Nissan Ariya

Prix ​​de base: 55 000 $ (estimation)

55 000 $ (estimation) Nouveau pour 2023 EV propose des moteurs simples ou doubles et une autonomie maximale de 480 km.

Hyundai Ioniq 5

Prix ​​de base: 46 800 $

46 800 $ Comparable à l’EV6 en termes de contenu et de prix, mais le design est plus polarisant

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

Si vous êtes intéressé par des véhicules neufs ou d’occasion, assurez-vous de visiter TodaysDrive.com pour trouver la voiture de vos rêves dès aujourd’hui ! Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Instagram

AutomobilevoituresVUSCamions