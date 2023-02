Les constructeurs automobiles poussent la technologie autonome. Cet ingénieur veut des limites.

Les systèmes avancés d’aide à la conduite sont beaucoup plus souvent utilisés sur les autoroutes que dans les rues des villes, par exemple. Et les données d’accident analysées par le Dr Cummings sont dominées par Tesla, car ses systèmes sont plus largement utilisés que d’autres. Cela pourrait signifier que les résultats reflètent injustement les performances des systèmes proposés par d’autres sociétés.

Pendant son séjour à l’agence fédérale de sécurité, elle a également examiné ce que l’on appelle le freinage fantôme, c’est-à-dire lorsque les systèmes d’assistance à la conduite ralentissent ou arrêtent les voitures sans raison apparente. Le mois dernier, par exemple, le site d’information The Intercept a publié des images d’un véhicule Tesla freinant inexplicablement au milieu du Bay Bridge reliant San Francisco à Oakland et provoquant un carambolage de huit voitures qui a blessé neuf personnes, dont un enfant de 2 ans. .

Le Dr Cummings a déclaré que les données des constructeurs automobiles et les plaintes des clients montraient qu’il s’agissait d’un problème avec plusieurs systèmes d’assistance à la conduite et avec des robotaxis développés par des sociétés comme Waymo, détenue par la société mère de Google, et Cruise, une division de GM Now sous test dans plusieurs villes. , ces taxis autonomes sont conçus pour fonctionner sans chauffeur et transportent des passagers à San Francisco et dans la région de Phoenix.