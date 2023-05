Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Rishi Sunak a déclaré que les constructeurs automobiles européens avaient soutenu son appel à l’UE pour retarder la mise en œuvre d’un tarif post-Brexit sur les pièces automobiles pour véhicules électriques.

Stellantis, propriétaire de Vauxhall, Peugeot, Citroën et Fiat, a déclaré que les changements pourraient l’obliger, ainsi que d’autres, à quitter le Royaume-Uni. Le Premier ministre a déclaré que les inquiétudes ne concernaient pas seulement la Grande-Bretagne.

En vertu de nouvelles règles, des tarifs seront imposés à partir de janvier sur la quantité de voitures électriques fabriquées au Royaume-Uni ou dans l’UE. La taxe s’appliquera lorsque moins de 45 % de la valeur d’un véhicule électrique et moins de 60 % de sa batterie sont fabriqués dans le bloc.

M. Sunak a déclaré qu’il n’y avait actuellement pas suffisamment de potentiel de fabrication de batteries au Royaume-Uni ou dans l’UE pour que ces chiffres soient atteints d’ici janvier.

M. Sunak a déclaré jeudi à ITV: « C’est quelque chose que les constructeurs automobiles de toute l’Europe, et pas seulement du Royaume-Uni, ont soulevé comme une préoccupation.

« En conséquence, nous sommes engagés dans un dialogue avec l’UE sur la manière dont nous pourrions répondre à ces préoccupations. »

Le Premier ministre n’a pas révélé quels fabricants européens avaient exprimé leur inquiétude.

Stellantis a déclaré mercredi qu’il serait « incapable de respecter ces règles d’origine », en particulier si l’on tient compte de l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie.

Rishi Sunak n’a pas précisé quels constructeurs automobiles européens se joignaient à son appel (Getty/PA/L’Indépendant)

Kemi Badenoch, la secrétaire aux affaires, a soulevé la question avec son homologue bruxellois et a tenu mercredi une réunion pré-arrangée avec les chefs de Stellantis.

Elle a soulevé les préoccupations de l’industrie automobile concernant la TCA avec le chancelier Jeremy Hunt et le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly, selon des sources de Whitehall.

M. Sunak a ajouté qu’il rencontrerait le directeur général de Nissan, ainsi que d’autres entreprises japonaises lors de sa visite du G7 dans le pays, après que le constructeur s’est engagé à fabriquer des voitures dans le nord-est de l’Angleterre.

« Je suis heureux que nous annoncions 18 milliards de livres sterling de nouveaux investissements au Royaume-Uni », a poursuivi le Premier ministre.

« Cela va créer des emplois chez nous et le Japon est un investisseur important au Royaume-Uni et je sais que cela va continuer. »

Kemi Badenoch s’est également penché sur la question (fil de sonorisation)

La réunion fait suite à l’ancien chef de Nissan, Andy Palmer, qui a déclaré qu’il était « impossible de respecter les règles de contenu local à moins que vous ne vous procuriez votre batterie au Royaume-Uni ou dans l’UE », mais « la chaîne d’approvisionnement n’est pas là pour le moment » en Grande-Bretagne.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré en réponse aux plaintes des constructeurs automobiles que « nous avons besoin d’un meilleur accord sur le Brexit » avec l’UE pour garantir que les entreprises puissent continuer à opérer au Royaume-Uni.

« Bien sûr, nous voulons une relation commerciale plus étroite, nous le voulons absolument », a-t-il déclaré. «Nous voulons nous assurer que Vauxhall et bien d’autres non seulement survivent dans ce pays, mais prospèrent… alors oui, nous avons besoin d’un meilleur accord sur le Brexit. Nous ferons en sorte que le Brexit fonctionne.