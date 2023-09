Les constructeurs automobiles et les travailleurs de l’automobile de Détroit restent loin d’un accord alors que la date limite de grève de fin de journée approche – Twin Cities

Par TOM KRISHER et DAVID KOENIG (AP Auto Writers)

DETROIT (AP) — Alors que l’échéance approche juste avant minuit jeudi, le syndicat United Auto Workers et les trois constructeurs automobiles de Détroit restent très éloignés dans les négociations contractuelles et le syndicat se prépare à faire grève.

Mais les discussions se sont poursuivies jeudi, GM augmentant son offre salariale et Ford cherchant une contre-offre du syndicat.

L’UAW exige une augmentation des salaires de 36 % sur quatre ans, et les constructeurs automobiles General Motors, Ford et Stellantis, anciennement Fiat Chrysler, ont riposté avec des offres représentant environ la moitié de cette augmentation.

Le gouffre entre les deux parties menace de déclencher la première grève simultanée du syndicat United Auto Workers contre les trois entreprises de Détroit en 88 ans d’histoire du syndicat, un choc potentiel pour une économie américaine déjà mise à rude épreuve par une inflation élevée. C’est également un test de l’affirmation précieuse du président Joe Biden selon laquelle il est le président le plus pro-syndical de l’histoire des États-Unis.

Le président du syndicat, Shawn Fain, a déclaré mercredi que les constructeurs automobiles avaient augmenté leurs offres salariales initiales mais avaient rejeté certaines des autres revendications du syndicat.

« Nous n’avons pas encore d’offres sur la table qui reflètent les sacrifices et les contributions que nos membres ont apportés à ces entreprises », a-t-il déclaré. « Pour gagner, nous devrons probablement agir. Nous nous préparons à frapper ces entreprises comme jamais auparavant.»

Le PDG de Ford, Jim Farley, a rétorqué que son entreprise avait fait quatre offres sans obtenir de « véritable contre-offre ». L’entreprise a déclaré qu’elle en attendait une en fin d’après-midi jeudi, ce qui s’écarte de l’habituelle vague de négociations de dernière minute. Les dirigeants ont déclaré qu’ils n’étaient pas optimistes quant à la possibilité d’éviter une grève.

« Il est difficile de négocier un contrat quand il n’y a personne avec qui négocier », a déclaré Farley, se demandant à voix haute si Fain était trop occupé à planifier des grèves ou des événements destinés à obtenir de la publicité.

L’entreprise, a-t-il déclaré, a fait une offre salariale généreuse, éliminé les niveaux de salaire, rétabli les augmentations de salaire liées au coût de la vie et augmenté les vacances. Le syndicat conteste son affirmation selon laquelle les niveaux ont été supprimés.

Les constructeurs automobiles affirment qu’ils doivent réaliser d’énormes investissements pour développer et construire des véhicules électriques tout en continuant à construire et à concevoir des véhicules à combustion interne. Ils affirment qu’un accord de travail coûteux pourrait leur imposer des coûts qui les obligeraient à augmenter leurs prix au-dessus de ceux de leurs concurrents étrangers non syndiqués. Et ils disent avoir fait des propositions équitables au syndicat.

Ford a déclaré que si les revendications salariales et autres de l’UAW avaient été appliquées au cours des quatre dernières années, l’entreprise aurait perdu 14 milliards de dollars.

Fain a déclaré que la décision finale sur les usines à faire grève ne sera pas annoncée avant 22 heures, heure de l’Est.

Le président du syndicat a déclaré qu’il était encore possible que l’ensemble des 146 000 membres de l’UAW se retirent, mais que le syndicat commencerait par faire grève dans un nombre limité d’usines.

« Si les entreprises continuent de négocier de mauvaise foi, ou continuent de stagner ou continuent de nous faire des offres insultantes, alors notre grève va continuer à s’étendre », a déclaré Fain.

S’il n’y a pas d’accord d’ici la fin de jeudi, les responsables syndicaux ne négocieront pas vendredi et rejoindront les travailleurs sur les lignes de piquetage, a-t-il déclaré.

L’UAW a commencé par exiger une augmentation de 40 % sur la durée d’un contrat de quatre ans, ou de 46 % lorsque celle-ci est composée annuellement. Les offres initiales des entreprises étaient bien en deçà de ces chiffres. Le syndicat a ensuite abaissé ses revendications à environ 36 %.

L’UAW demande également le rétablissement des augmentations de salaire liées au coût de la vie, la fin des différents niveaux de salaire pour les emplois en usine, une semaine de 32 heures avec 40 heures de salaire, le rétablissement des pensions traditionnelles à prestations définies pour les nouveaux employés qui sont désormais ne reçoivent que des régimes de retraite de type 401(k), des augmentations de pension pour les retraités et d’autres éléments.

Les entreprises ont augmenté leurs offres salariales initiales, Ford et GM étant désormais à 20 %, et GM offrant 10 % la première année. Mais Fain a qualifié ce chiffre d’insuffisant. La dernière offre connue de Stellantis était de 17,5 %, mais la société a depuis fait une autre offre.

« Nous savons qu’un directeur général fort est important pour nous tous », a écrit Mary Barra, PDG de GM, dans une lettre aux travailleurs jeudi. « Nous travaillons de toute urgence et avons proposé une nouvelle offre de plus en plus forte dans le but de parvenir à un accord ce soir. »

Les entreprises ont rejeté les augmentations de salaire pour les retraités qui n’en ont pas reçu depuis plus d’une décennie, a déclaré Fain, et elles cherchent à obtenir des concessions sur les chèques annuels de participation aux bénéfices, qui dépassent souvent 10 000 dollars.

Thomas Kochan, professeur de travail et d’emploi au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré que les deux parties vont devoir faire rapidement de gros compromis afin de régler les différends avant la date limite de jeudi.

« Cela se jouera jusqu’au bout, et il n’y aura pas d’accord avant le dernier moment, s’il y en a un », a-t-il déclaré.

Le syndicat, a-t-il déclaré, sait que ses propositions initiales n’étaient réalistes pour aucune des entreprises, mais les entreprises savent qu’elles vont devoir conclure un accord très coûteux, notamment en abordant des salaires échelonnés pour les personnes effectuant le même travail.

Le syndicat a bénéficié d’un soutien virulent de la part des principaux démocrates. L’industrie automobile représente environ 3 % du produit intérieur brut du pays, et Biden a déjà montré que l’économie dans son ensemble reste une priorité.

Biden a été critiqué par les groupes syndicaux l’année dernière lorsqu’il a exhorté le Congrès à approuver une législation empêchant les cheminots de faire grève, craignant un bouleversement des chaînes d’approvisionnement qui ont encore du mal à se remettre de la pandémie. Mais contrairement aux travailleurs des chemins de fer et des compagnies aériennes, le président n’a pas le pouvoir d’ordonner aux travailleurs de l’automobile de rester au travail.

