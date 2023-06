Les constructeurs automobiles doivent une indemnisation pour les dispositifs de triche sur les émissions, selon un tribunal allemand

Les constructeurs automobiles doivent payer une indemnisation pour les véhicules diesel équipés de dispositifs illégaux de contrôle des émissions, a déclaré lundi la plus haute cour fédérale d’Allemagne, dans une affaire qui pourrait coûter des millions d’euros à Volkswagen, Mercedes-Benz et d’autres.

Les entreprises pourraient devoir aux propriétaires entre 5% et 15% du prix d’achat de leur véhicule, a jugé le tribunal, dans une affaire contre Volkswagen, sa marque Audi et Mercedes-Benz qui a des implications pour des poursuites similaires.

Le juge a annulé les précédents rejets par les tribunaux de ces demandes et les a renvoyées devant les cours d’appel. Il appartenait aux constructeurs automobiles de prouver que leurs soi-disant dispositifs d’invalidation étaient fonctionnels et non illégaux, a-t-elle déclaré.

Les dispositifs de neutralisation sont des mécanismes ou des logiciels qui peuvent modifier les niveaux d’émissions des véhicules, ce qui entraîne de nombreux litiges judiciaires quant à savoir si les fabricants les utilisent de manière inappropriée pour masquer les véritables niveaux de pollution de leurs véhicules.

Les constructeurs automobiles affirment que les dispositifs, qui ne sont allumés qu’à certaines températures, sont nécessaires pour protéger le moteur et sont conformes à la loi.

Mais les tribunaux européens soutiennent de plus en plus les propriétaires de voitures et les groupes environnementaux réclamant des rappels et des indemnisations pour les véhicules équipés de tels dispositifs, une gueule de bois coûteuse du scandale du diesel de 2015 de l’industrie – qui était centré sur Volkswagen – à un moment où il est sous pression pour se concentrer sur la transition vers les véhicules électriques.

La décision de lundi était un changement par rapport à la position précédente du tribunal selon laquelle les constructeurs automobiles ne pouvaient être inculpés que s’ils avaient intentionnellement installé un dispositif illégal, après que la Cour européenne de justice a décidé que les propriétaires devaient être indemnisés même dans les cas où les dommages aux plaignants étaient causés par négligence.