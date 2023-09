Les constructeurs automobiles deviennent frustrés à l’approche d’une nouvelle échéance

DETROIT – Les tensions montent et les accusations fusent entre les constructeurs automobiles de Détroit et les Travailleurs unis de l’automobile, alors que le syndicat menace d’étendre les grèves dans les usines américaines – marquant deux semaines d’arrêts de travail et la probabilité décroissante d’une avancée imminente.

L’UAW devrait annoncer des objectifs de grève supplémentaires vendredi à 10 heures HE, à moins de progrès substantiels dans les négociations avec Moteurs généraux, Moteur Ford et Stellantis pour des contrats couvrant quelque 146 000 travailleurs de l’automobile. Le président de l’UAW, Shawn Fain, organisera ensuite un événement Facebook Live pour informer les membres des pourparlers et identifier des lieux de frappe supplémentaires, a déclaré une source proche des pourparlers.

Dans la période préparatoire, des frustrations subsistent autour des principales revendications économiques et de ce que certains considèrent comme un manque d’urgence de la part du syndicat pour parvenir à un accord, selon des personnes proches des discussions qui ont parlé sous couvert d’anonymat car les négociations sont privées.

Plus précisément, GM et Stellantis sont de plus en plus frustrés par le manque de participation de Fain et par ce qu’ils considèrent comme des retards dans la réception des contre-propositions du syndicat, ont indiqué des sources.

Le syndicat a fixé une nouvelle date limite à vendredi avant de tenir des réunions de haut niveau entre Fain et les entreprises, ont indiqué les sources, soulevant des questions sur l’engagement du syndicat à parvenir à un accord et à mettre fin aux grèves. À l’annonce de mercredi, l’UAW n’avait pas non plus présenté de contre-propositions aux offres faites par les constructeurs automobiles environ une semaine plus tôt, ont indiqué les sources.

Les premières discussions de haut niveau entre le syndicat, Fain et les deux constructeurs automobiles ont eu lieu seulement après cette annonce de mercredi, lors d’une réunion en fin d’après-midi le même jour avec GM, sans la PDG Mary Barra, et une réunion jeudi à midi avec Stellantis, ont indiqué les sources.