Les constructeurs automobiles de Detroit lèvent les mandats de masque pour les travailleurs entièrement vaccinés

DETROIT – Les dirigeants des constructeurs automobiles de Détroit et du syndicat United Auto Workers ont convenu de rendre les masques faciaux facultatifs pour les employés entièrement vaccinés contre Covid -19.

Les travailleurs des entreprises, y compris les employés non salariés, n’auront pas à présenter de preuve de vaccination, selon des responsables de l’UAW et de General Motors, Ford Motor et Stellantis (anciennement Fiat Chrysler).

L’annonce de mardi intervient après qu’un groupe de travail entre les entreprises et le syndicat a examiné les rapports d’experts médicaux, les directives des Centers for Disease Control and Prevention et les normes de l’Occupational Safety and Health Administration sur la façon de travailler en toute sécurité pendant la pandémie.