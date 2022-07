Les constructeurs automobiles américains ciblent les ménages moyens avec une nouvelle génération de véhicules électriques – Kelowna Capital News

Lors de leurs premiers déploiements de véhicules électriques, les constructeurs automobiles américains ont ciblé les personnes qui apprécient les voitures économiques à courte portée. Puis sont venus les véhicules électriques pour les acheteurs de luxe et les chauffeurs de camionnettes et de camionnettes de livraison.

Désormais, les entreprises se concentrent sur le cœur du marché automobile américain : le SUV compact. Dans leur volonté de faire en sorte que les véhicules électriques dominent les ventes de véhicules dans les années à venir, les constructeurs automobiles font la promotion de leurs nouveaux modèles comme ayant la gamme, le prix et les caractéristiques pour rivaliser avec leurs concurrents à essence.

Certains sont jusqu’à présent très populaires. La Mustang Mach E de plus de 45 000 $ de Ford est épuisée pour l’année modèle. Lundi soir, la marque Chevrolet de General Motors a présenté une version électrique de son Blazer, également à partir d’environ 45 000 $, lors de sa mise en vente l’été prochain.

À venir également l’an prochain : un Chevy Equinox électrique, avec un prix de base d’environ 30 000 $, dont le prix pourrait lui donner un attrait particulier auprès des ménages à revenu modeste. Il y a aussi la Hyundai Ioniq 5 et l’ID.4 de Volkswagen dans les 40 000 $ et la prochaine Ariya de Nissan autour de 47 000 $ avec une version moins chère à venir.

Tous commencent considérablement moins cher que le petit SUV modèle Y de Tesla, le meilleur vendeur actuel de véhicules électriques, avec un prix de départ bien dans les 60 000 $.

Les nouveaux modèles, qui peuvent parcourir environ 300 miles par charge électrique, sont destinés au plus grand segment du marché américain : les SUV de taille modeste, représentant environ 20 % des ventes de véhicules neufs. Les experts de l’industrie affirment que l’entrée dans le segment des VUS plus petits, avec sa portée sur un groupe démographique plus large d’acheteurs, est sûre de stimuler les ventes de véhicules électriques à l’échelle nationale.

“Aller au segment des services publics plus petits vous donne la possibilité d’accéder au plus grand nombre de clients dans un segment (de marché)”, a déclaré Stephanie Brinley, analyste principale pour S&P Global Mobility. “Pour passer des (moteurs à combustion interne) à l’électrique, il faut être dans plus d’espace. Vous devez être dans plus de gammes de prix. Vous devez être dans plus de tailles.

Brinley a noté que les segments des VUS de petite et moyenne taille répondent aux besoins de nombreuses personnes, ce que les véhicules électriques précédents ne faisaient pas.

“Si c’est un prix que vous pouvez atteindre mais que c’est un produit dans lequel vous ne pouvez pas mettre vos enfants et votre chien, vous n’allez pas l’acheter”, a-t-elle déclaré.

Chevrolet affirme que le Blazer obtiendra un minimum de 247 miles (398 kilomètres) par charge. Les versions haut de gamme plus chères pourraient aller jusqu’à 320 miles (515 kilomètres). Le Blazer sera disponible avec le groupe de performance SS de Chevrolet avec un temps de zéro à 60 mph (97 kilomètres par heure) de moins de quatre secondes. Il y aura aussi une version policière.

“Au début, la composition démographique d’un acheteur de VE était certainement quelqu’un qui avait peut-être une éducation supérieure, un revenu familial plus élevé”, a déclaré Steve Majoros, directeur du marketing de Chevrolet. « C’est très révélateur des premiers utilisateurs. Mais à mesure que nous remontons cette courbe, l’intention et la tarification de ce produit sont certainement de le rendre plus disponible pour les acheteurs plus traditionnels.

Pour attirer les acheteurs aux moyens modestes, les véhicules électriques doivent être encore plus bas, dans la fourchette de 30 000 $ à 35 000 $, a déclaré la PDG de GM, Mary Barra, dans une interview cette semaine avec l’Associated Press. Les véhicules électriques, a-t-elle dit, doivent également avoir l’autonomie et le réseau de recharge pour pouvoir être le seul véhicule que certaines personnes possèdent.

“La plupart des propriétaires de véhicules électriques possèdent aujourd’hui plusieurs véhicules, ils ont donc un véhicule à combustion interne dans lequel se lancer en fonction de leurs besoins”, a déclaré Barra.

Les constructeurs automobiles ont fait pression pour rétablir complètement un crédit d’impôt de 7 500 $ pour les personnes qui achètent des véhicules électriques afin de relancer les ventes. Mais la mesure est bloquée au Congrès. C’est particulièrement important pour GM, Tesla et Toyota, qui ont limité le nombre de crédits qui leur sont autorisés et ne peuvent plus les offrir aux acheteurs. D’autres constructeurs automobiles approchent également de la limite.

L’argent pour les crédits, ainsi que le financement de bornes de recharge pour véhicules électriques supplémentaires, figurait dans le projet de loi social et environnemental «Build Back Better» de 1,8 billion de dollars du président Joe Biden, qui est pratiquement mort à cause des objections du sénateur Joe Manchin, un habitant de Virginie-Occidentale. Démocrate.

La semaine dernière, Manchin a également rejeté une version allégée qui comprenait des dispositions pour lutter contre le changement climatique. Il a indiqué son soutien à seulement deux éléments du programme plus large de Biden: réduire les coûts des médicaments sur ordonnance et renforcer les subventions aux familles pour acheter une assurance maladie. Son vote dans un Sénat également divisé serait nécessaire pour que quoi que ce soit passe.

Même sans le crédit d’impôt, la marche de l’industrie vers les véhicules électriques progresse rapidement. Edmunds.com indique que les véhicules électriques représentent désormais environ 5 % des ventes de véhicules neufs aux États-Unis avec 46 modèles en vente. Brinley de S&P prévoit que la part de marché passera à 8 % l’an prochain, 15 % d’ici 2025 et 37 % d’ici 2030.

“Il semble que le nombre de choix augmente de façon exponentielle pour les véhicules électriques à mesure que nous avançons”, a déclaré Erich Merkle, le principal analyste des ventes de Ford aux États-Unis.

La demande de véhicules à batterie et d’hybrides essence-électricité a augmenté avec la montée en flèche des prix de l’essence cette année. Les concessionnaires rapportent que chaque véhicule livré est généralement déjà vendu ou parti peu de temps après son arrivée.

Jonathan Chariff, PDG de South Motors, un groupe de 11 concessionnaires du sud de la Floride, a déclaré qu’il était impossible d’évaluer à quel point la demande de véhicules électriques était importante. Il y a un énorme intérêt, en particulier pour les VUS électriques, et les véhicules se vendent rapidement. Mais l’offre est limitée car les constructeurs automobiles n’ont pas assez de puces informatiques pour construire autant de véhicules qu’ils le souhaitent.

Compte tenu de l’énorme intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques, Chariff a déclaré qu’il s’attend à ce que les véhicules continuent à se vendre même si leurs prix ne baissent pas.

“La vraie question”, a-t-il dit, “est de savoir si et quand la chaîne d’approvisionnement peut répondre à la demande du marché, quel est le véritable prix?”

—Tom Krisher, Associated Press

Autos