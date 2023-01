Les constructeurs à la recherche d'argent voulaient 5 000 £ pour aménager ma salle de bain... mais j'ai fait le travail moi-même pour seulement 750 £

Un débutant en bricolage dit que les constructeurs à la recherche d’argent voulaient 5 000 £ pour aménager sa salle de bain – mais il l’a fait lui-même pour seulement 750 £.

Will Evans, 26 ans, et son partenaire ont découvert peu de temps après avoir acheté leur maison que la salle de bain fuyait, pourrissait et tombait en morceaux.

Will Evans et son partenaire ont réussi à économiser plus de 4 000 £ en rénovant eux-mêmes leur salle de bain Crédit : LatestDeals.co.uk

On leur a dit qu’ils seraient facturés 5 000 £ pour le travail Crédit : LatestDeals.co.uk

Mais a réussi à le faire par lui-même pour seulement 750 £ Crédit : LatestDeals.co.uk

Le créateur de contenu et son partenaire ont obtenu un devis pour en installer un nouveau professionnel et ont été choqués lorsqu’on leur a dit qu’ils devraient débourser 5 000 £.

Ainsi, Will et son partenaire, avec l’aide d’autres membres de la famille, ont décidé de le réparer eux-mêmes.

Et, en le faisant pendant leur temps libre en dehors du travail sur une période de trois mois, ils ont réussi à économiser plus de 4 000 £.

Will, de Devon, a déclaré à LatestDeals.co.uk : “La salle de bain était en désordre, fuyait et était toute pourrie quand nous avons emménagé. Nous avons donc dû la régler dès que possible pour pouvoir emménager dans notre nouvelle maison.

“Les carreaux de la douche n’étaient pas correctement carrelés et donc l’eau de la douche coulait à l’arrière de la douche et sur le sol en aggloméré, le pourrissant complètement.

“Lorsque nous avons emménagé, nous avons ouvert la douche et l’eau est allée directement à travers le sol dans le salon en dessous.

“Nous avons reçu un devis de Wickes pour une installation de salle de bain professionnelle, mais cela nous aurait coûté 5 000 £. Nous avons réussi à réaliser l’ensemble du projet pour seulement 745 £, ce dont nous sommes très fiers.”

Will a dit qu’avec l’aide du père de son partenaire, ils ont réussi à démonter la salle de bain, mais lorsqu’ils ont retiré le receveur de douche, ils ont trouvé un spectacle d’horreur.

Il a dit que tout le sol était “noir et en décomposition”.

Will a poursuivi : « Nous avons fait quelques recherches et opté pour une conception à petit budget pour y remédier.

“Nous avons heureusement un maçon dans la famille qui avait beaucoup d’expérience et de compétences pour nous aider et nous prodiguer des conseils.

“Nous avons utilisé Internet pour rechercher des options moins chères. Mon partenaire a utilisé de nombreux messages Pinterest et Instagram pour trouver des idées et de l’inspiration.”

Le jeune homme de 26 ans a déclaré avoir magasiné pour trouver les offres les moins chères, ajoutant: “La nouvelle douche est venue de Victoria Plumbing pour 200 £ et l’armoire a coûté 50 £ de B&Q.

“Nous avons acheté un nouveau lino pour la salle de bain, qui a coûté au total 150 £ chez King’s Carpets à Barnstaple. Nous avons également réutilisé certains des articles pour réduire les coûts. Nous avons conservé l’ancien receveur de douche, le porte-serviettes et les toilettes.”

Il a dit qu’ils avaient dépouillé l’ancienne salle de bain à l’aide d’un marteau et d’un ciseau.

Will a poursuivi: “Après avoir retiré le panneau de particules pourri, nous avons vu que la douche fuyait de la partie en U du tuyau, il fallait donc la remplacer pour empêcher toute fuite supplémentaire. Nous avons ensuite remplacé le panneau de particules dans la plupart des salles de bains. “

La famille a utilisé un plâtrier pour enlever les carreaux et faire les murs, et un électricien est venu et a installé des spots et un ventilateur.

Will a déclaré que les fournitures leur coûtaient 45 £ et que le travail avait été effectué par un ami qui ne les avait pas facturés.

En décomposant les coûts, il a déclaré: “Nous avons acheté de nouvelles plinthes et les avons collées. Nous avons acheté une armoire murale pour évier, un verre et un cadre de douche, ainsi que des panneaux de douche, pour 300 £.

“Nous avons réinstallé le lavabo, les toilettes et la nouvelle douche, avec l’aide du père de mon partenaire.

“Lors de l’installation du nouveau tuyau d’évacuation pour la douche, nous avons rapidement compris que ce ne serait pas un travail simple. Le plombier précédent a dû faire un travail louche car toute la tuyauterie était au mauvais endroit.

“Par conséquent, nous avons également dû réinstaller les tuyaux d’évacuation. Cependant, un ami l’a fait gratuitement pour nous.

“La dernière partie du projet consistait à poser le revêtement de sol, nous avons choisi le sol stratifié en raison de son faible entretien.”

Will a ajouté : “Nous avons pu économiser de l’argent sur cette partie du projet car nous avons obtenu gratuitement un nouveau panneau de particules d’un ami. Notre ami a également fait l’installation gratuitement.

“Le travail de la salle de bain nous a pris 2 à 3 mois, principalement parce que nous travaillions tous les deux à plein temps ainsi que le père de mon partenaire qui travaillait également à plein temps, cela signifiait que nous avions moins de temps pour faire le travail.

“C’était aussi l’hiver qui rendait plus difficile de travailler le soir quand il faisait noir.”