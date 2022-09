Les conspirations électorales américaines trouvent un terrain fertile dans les conférences

OMAHA, Neb. (AP) – Un samedi tranquille dans un hôtel d’Omaha, environ 50 personnes se sont rassemblées dans une salle de bal pour se renseigner sur les élections.

Le sujet n’était pas les campagnes d’inscription des électeurs ou la formation des bénévoles des agents électoraux. Au lieu de cela, ils ont payé 25 $ chacun pour écouter les panélistes exposer des théories du complot sur les machines à voter et les résultats des élections truqués. Dans un langage qui s’appuyait parfois sur des images violentes, certains panélistes ont appelé les participants à se joindre à ce qu’ils ont décrit comme une bataille entre le bien et le mal.

Parmi les personnes présentes se trouvait Melissa Sauder, qui a parcouru près de 350 miles depuis la petite ville de Grant, dans l’ouest du Nebraska, avec sa fille de 13 ans. Après des années passées à passer au peigne fin des sites Internet, à écouter des podcasts et à lire des reportages dans les médias conservateurs, Sauder a voulu en savoir plus sur ce qu’elle considère comme de sérieux problèmes avec l’intégrité des élections américaines.

Elle ne peut s’empêcher de croire que les machines à voter sont manipulées même dans son comté d’origine, où le président de l’époque, Donald Trump, a remporté 85% des voix en 2020.

“Je ne connais tout simplement pas la vérité parce qu’elle n’est pas ouverte et apparente, et elle n’est pas transparente pour nous”, a déclaré Sauder, 38 ans. “Nous faisons confiance à des personnes qui font confiance aux mauvaises personnes.”

C’est un sentiment désormais partagé par des millions de personnes aux États-Unis après les attaques incessantes contre le résultat de l’élection présidentielle de 2020 par Trump et ses alliés. Près de deux ans après cette élection, aucune preuve n’est apparue suggérant une fraude ou une manipulation généralisée, tandis que les examens état après état ont confirmé les résultats montrant que le président Joe Biden avait gagné.

Même ainsi, les attaques et les mensonges ont eu un impact : un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research de 2021 a révélé qu’environ les deux tiers des républicains disent qu’ils ne pensent pas que Biden a été légitimement élu.

Des événements comme celui qui s’est tenu le 27 août dans la plus grande ville du Nebraska en sont l’une des raisons.

Présentée sous le nom de “Forum sur l’intégrité électorale du Nebraska”, la conférence a réuni certaines des personnalités les plus éminentes du pays poussant des théories du complot selon lesquelles la dernière élection présidentielle a été volée à Trump par une fraude ou une manipulation généralisée des machines à voter. Ce n’était que l’un des dizaines d’événements similaires qui ont eu lieu dans tout le pays pendant une bonne partie de l’année.

Malgré la fréquentation relativement faible, les événements sont souvent diffusés en direct et enregistrés, ce qui garantit qu’ils peuvent atteindre un large public.

Pendant huit heures avec seulement une brève pause déjeuner, les participants ont été inondés de complots électoraux, avec des graphiques et des diaporamas. Les orateurs ont parlé de la falsification des machines à voter ou des systèmes qui stockent les listes électorales, du bourrage des urnes et du nombre massif de votes exprimés par des personnes décédées et des citoyens non américains – toutes des théories qui ont été démystifiées.

Il n’y a aucune preuve de fraude généralisée ou de falsification du matériel électoral qui aurait pu affecter le résultat des élections de 2020, au cours desquelles Biden a remporté à la fois le vote populaire – dépassant le républicain sortant de plus de 7 millions dans tout le pays – et le décompte du collège électoral. De nombreux examens et audits officiels dans les six États du champ de bataille où Trump a contesté sa perte ont confirmé la validité des résultats. Les juges, dont certains nommés par Trump, ont rejeté de nombreuses poursuites faisant diverses allégations de fraude et d’actes répréhensibles.

L’ancien procureur général de Trump, William Barr, et d’autres conseillers et hauts responsables du gouvernement lui ont dit qu’il n’y avait aucune preuve de fraude généralisée. Dans le cadre de l’enquête du comité de la Chambre des États-Unis sur l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, Barr a déclaré aux enquêteurs du Congrès que les affirmations des alliés de Trump concernant les machines à voter étaient dérangeantes mais aussi «faites d’une manière si sensationnelle qu’elles manifestement influençaient beaucoup de gens. Il a ajouté que les fausses déclarations rendaient “un grave tort au pays”.

De nombreux responsables électoraux locaux et étatiques ont déclaré que les complots avaient déjà conduit à une désinformation généralisée, au vitriol visant les travailleurs électoraux et à des appels à jeter le matériel de vote. Trey Grayson, un ancien secrétaire d’État républicain du Kentucky qui critique ceux qui propagent des théories du complot, a déclaré que les attaques de l’année électorale précédente étaient axées sur des candidats ou des partis politiques, mais qu’elles visent maintenant l’administration électorale.

«Il y a beaucoup de très mauvais acteurs ici qui essaient de saper la confiance dans un système. C’est dangereux”, a-t-il déclaré.

Malgré toutes les preuves que les élections de 2020 étaient équitables et les résultats exacts, les théories du complot ont persuadé de nombreux républicains du contraire – avec des conséquences réelles.

Au Nouveau-Mexique cette année, les craintes de manipulation des machines à voter ont conduit une commission de comté rural à menacer de voter contre la certification des résultats de ses élections primaires, même si le greffier du comté a insisté sur le fait que les résultats étaient exacts. Au Nevada, un comté rural va de l’avant avec un plan pour compter à la main ses milliers de bulletins de vote en novembre, un processus long et laborieux qui, ironiquement, pourrait conduire à des erreurs.

Lors de la conférence d’Omaha, les preuves d’une élection précise ont été ignorées, orateur après orateur disant aux participants que les machines étaient truquées et que les élections étaient volées. L’une des têtes d’affiche de l’événement était Patrick Byrne, l’ancien PDG d’Overstock.com, qui a déclaré avoir dépensé quelque 20 millions de dollars de son propre argent depuis 2020 pour essayer de prouver que les machines à voter ont été manipulées lors de cette élection et restent susceptibles d’être falsifiées.

Vêtu d’un jean et d’une veste de costume noire sur un t-shirt jaune, Byrne a commencé sa présentation en disant que les machines à voter sont vulnérables au piratage et en décrivant diverses failles de sécurité qui leur sont associées.

Que toute technologie soit vulnérable, y compris les machines à voter, n’est pas contesté. Les responsables électoraux des États et locaux à travers les États-Unis se sont concentrés sur l’amélioration de leurs défenses de sécurité avec l’aide du gouvernement fédéral. Après les élections de 2016, le gouvernement a désigné les systèmes de vote comme des « infrastructures essentielles » – à égalité avec les banques, les barrages et les centrales nucléaires du pays. Les experts du gouvernement et de la sécurité électorale ont déclaré que les élections de 2020 étaient « les plus sûres de l’histoire américaine ».

Mais Byrne et certains des autres orateurs ont déclaré qu’ils pensaient que le gouvernement avait été corrompu et qu’on ne pouvait pas lui faire confiance. Dans ses remarques, il s’est plaint de ceux qui disent qu’il n’y a pas eu de fraude en 2020 et des journalistes qui rapportent cela, les qualifiant de “négationnistes de la fraude électorale”.

Il a accusé les critiques de “tenter d’inciter à la violence” et a ensuite déclaré aux participants que la Chine prévoyait de prendre le contrôle des États-Unis d’ici 2030.

“Je peux vous promettre, chaque belle maison aux États-Unis, il y a quelqu’un en Chine qui a déjà un acte de propriété à votre domicile”, a déclaré Byrne, suscitant des hoquets de la foule.

Un autre intervenant principal à l’événement d’Omaha était Douglas Frank, un professeur de mathématiques et de sciences de l’Ohio qui a parcouru le pays pour s’engager avec des groupes communautaires et rencontrer des responsables électoraux locaux, proposant d’examiner et d’analyser leurs systèmes de vote.

Communément connu sous le nom de Dr Frank en raison de son doctorat en chimie, il dégage une ambiance professorale avec son nœud papillon et ses lunettes. Il parsème ses présentations d’algorithmes, de graphiques linéaires et de tableaux qui, selon lui, prouvent que les élections sont corrompues. Frank a déclaré qu’il s’était rendu dans 43 États au cours des 20 derniers mois.

Il a eu des mots durs pour certains de ceux qui supervisent les élections au niveau de l’État.

“J’aime dire aux gens que nous avons de mauvais secrétaires d’État”, a déclaré Frank. «Nous en avons quelques-uns dans notre pays, et c’est un peu comme la Seconde Guerre mondiale – quand la guerre est finie, nous avons besoin d’avoir des procès à Nuremberg et nous avons besoin d’avoir des pelotons d’exécution, d’accord? J’attends les essais avec impatience, d’accord ? »

La foule a applaudi.

Les responsables électoraux des États et des collectivités locales ont été confrontés à un déluge de harcèlement et de menaces de mort depuis les élections de 2020. Cela a conduit certains à démissionner ou à prendre leur retraite, ce qui fait craindre une perte d’expérience à l’approche des élections générales de novembre, ainsi que des inquiétudes quant au fait que leurs remplaçants pourraient chercher à se mêler des élections ou à altérer les systèmes de vote.

Tina Peters, greffière du comté de Mesa, Colorado, qui s’est également adressée au public, a été inculpée d’atteinte à la sécurité des systèmes de vote de son bureau électoral. Elle a affirmé qu’elle avait l’obligation d’enquêter et a produit des rapports prétendant montrer la falsification des systèmes de vote, mais ses affirmations ont été démenties par les autorités locales et les experts.

Au cours de ses remarques par vidéoconférence, Peters a mis en cause l’intégrité des juges qui ont rejeté des dizaines d’efforts juridiques pour contester les résultats de la présidentielle de 2020. Elle a exhorté les citoyens à se joindre à la lutte.

“Vous ne pouvez pas avoir peur d’aller en prison”, a déclaré Peters à la foule. « Ils ne peuvent pas tous nous avoir. Être audacieux. Sois courageux. Le Seigneur est de notre côté.

Frank, dans un message en ligne après l’événement, s’est excusé pour les remarques qu’il a faites lors du forum à propos du responsable des élections du Nebraska, le secrétaire d’État Bob Evnen. Frank avait appelé Evnen, un républicain, incompétent et a déclaré que le fonctionnaire s’était « ridiculisé » en réfutant les affirmations de Frank qui remettaient en question la sécurité de l’élection du Nebraska.

L’un des organisateurs de l’événement était Robert Borer, qui a défié sans succès Evnen lors de la primaire du GOP du Nebraska cette année. Borer a déclaré qu’il s’était présenté parce qu’il était convaincu que les responsables électoraux de l’État n’en faisaient pas assez pour lutter contre la fraude et il pense que les élections de 2020 ont été volées.

“L’objectif de cette élection était de faire tomber Trump”, a-t-il déclaré.

Depuis qu’il a perdu sa candidature pour devenir le plus haut responsable électoral de l’État, Borer a lancé une campagne pour le gouverneur du Nebraska en tant que candidat écrit. Cela signifie que son nom n’apparaîtra pas sur le scrutin de novembre, ce qui, pour lui et ses partisans, est tout à fait pertinent.

“Nous ne voulons pas que les machines comptent nos votes”, a déclaré Borer. «Si quelqu’un vote par écrit, la machine doit l’éliminer. Il ne peut pas lire ce vote, ils doivent donc le compter manuellement.

La conférence d’Omaha a été parrainée par l’American Citizens & Candidates Forum for Election Integrity, qui a organisé plus d’une douzaine de rassemblements de ce type depuis les élections de 2020.

L’événement était une étude dans les contradictions.

Les orateurs ont insisté sur le fait que la question de l’intégrité électorale transcendait la politique des partis, beaucoup répétant «ce n’est pas une question de républicains ou de démocrates», avant de calomnier à la fois les démocrates et les soi-disant RINO – un acronyme pour «républicains de nom seulement» – comme «mal» ou « criminel.”

Les orateurs ont insisté sur le fait qu’ils rejetaient la violence, mais ils lançaient des termes menaçants.

“Je crois que nous sommes dans une guerre civile”, a déclaré Graham Ledger, un animateur de télévision conservateur, à la foule à un moment donné. “C’est une guerre civile non conventionnelle et asymétrique, mais c’est maintenant l’état rouge contre l’état bleu.”

Mark Finchem, le candidat républicain au poste de secrétaire d’État en Arizona, est apparu à distance et a parlé de ses efforts pour obliger son État à abandonner les machines à voter et à passer au dépouillement manuel des bulletins de vote. Les experts électoraux disent que le processus prend du temps, retardera les résultats et est inutile en raison des tests rigoureux qui ont lieu avant et après une élection pour s’assurer que l’équipement fonctionne correctement.

“Nous avons un combat entre nos mains”, a déclaré Finchem aux participants. “L’establishment et les démocrates veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour renverser nos élections.”

Les intervenants ont exhorté les personnes présentes à agir. Cela comprend apprendre à connaître leurs responsables électoraux locaux et le shérif local, et se porter volontaires pour être des observateurs du scrutin pour les élections de novembre dans le but de signaler toute activité qui, selon eux, pourrait être frauduleuse.

La résidente d’Omaha, Kathy Austin, a déclaré qu’elle avait récemment soumis son nom pour servir d’agente électorale, mais qu’elle n’avait pas eu de nouvelles des responsables électoraux locaux. Elle est convaincue que les élections de 2020 ont été volées à Trump.

«Je n’avais pas vraiment été impliquée dans la politique avant les élections de 2020», a déclaré Austin, 75 ans. Cela a commencé à changer après avoir vu des messages faisant état de fraude électorale sur la plate-forme de médias sociaux Telegram, qui est populaire auprès des partisans de Trump.

“Ensuite, j’ai parlé à différentes personnes”, a-t-elle déclaré. “Et plus j’en apprenais, plus il devenait clair qu’il y avait un problème.”

___

Cassidy a rapporté d’Atlanta.

Margery A. Beck et Christina A. Cassidy, Associated Press