Les conspirations antisémites sévissent en ligne. Des étudiants et des experts partagent comment les combattre

Jacqueline Snidman-Stren, une lycéenne de Toronto, connaît bien l’antisémitisme, qu’il s’agisse de personnes invoquant Hitler et dessinant des croix gammées pour narguer l’étudiant juif – “ils pensent que c’est drôle” -, de faire défiler les réseaux sociaux et de voir des commentaires et des vidéos débitant des théories du complot sur le peuple juif .

“J’ai vu sur les réseaux sociaux que des juifs ont commis le 11 septembre. Ce peuple juif dirige les réseaux sociaux. Dirige le gouvernement. Contrôle la météo. J’ai vu un tas de théories du complot folles qui sont complètement fausses”, a déclaré le Élève de 12e année, dont les comptes sociaux incluent Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter et Pinterest.

“Ces gens ne savent même pas de quoi ils parlent, mais ils décident quand même de le dire parce qu’ils le voient sur d’autres plateformes.”

Alors que les élèves des écoles publiques reçoivent généralement une éducation sur l’Holocauste, cela ne suffit pas pour contrer les messages antisémites que les jeunes voient et partagent en ligne, que ce soit intentionnellement ou par ignorance, a-t-elle déclaré.

“Nous n’apprenons rien sur l’Holocauste dans un programme avant l’histoire de la 10e année et même alors, nous n’apprenons pas grand-chose.”

Alors que les événements marquant la Semaine de l’éducation sur l’Holocauste commencent, CBC News a parlé aux étudiants et aux experts de l’antisémitisme auquel sont confrontés les jeunes dans les espaces en ligne aujourd’hui, et de la nécessité d’une meilleure éducation pour aider à naviguer dans la désinformation nuisible et omniprésente dans ces sphères sociales.

Qu’y a-t-il derrière maintenant ?

En période d’anxiété et d’inquiétude dans le monde entier, les gens recherchent souvent quelqu’un à blâmer, explique Dara Solomon, directrice exécutive du Musée de l’Holocauste de Toronto, qui ouvrira ses portes au printemps 2023.

“Nous avons vu vraiment malheureuse montée de la haine en tout genre depuis que COVID a vraiment commencé et on assiste à une véritable montée malheureuse de l’antisémitisme Plus précisément. Une grande partie de cela se passe en ligne et c’est là que se trouvent nos enfants”, a-t-elle déclaré.

La chercheuse en désinformation Abbie Richards est d’accord, affirmant qu’au milieu d’importants troubles sociaux, politiques et économiques, certains trouvent simplement plus facile de désigner un groupe spécifique comme bouc émissaire.

“C’est un moyen de canaliser la colère et la rage et un sentiment d’injustice…. Vous n’avez pas vraiment besoin de réparer un système défectueux. Tout ce que vous avez à faire est de persécuter ce groupe”, a expliqué Richards, un TikTokker américain dont le domaine d’étude comprend l’étude des théories du complot se propageant via la plate-forme sociale désormais omniprésente.

Où les enfants voient-ils ce contenu ?

Selon Richards, l’antisémitisme toxique et la haine peuvent être prédominants sur les plateformes de médias sociaux alternatifs, car ils sont soit moins ou complètement non modérés. Pourtant, même sur les plates-formes grand public modérées, “vous le voyez toujours”, a-t-elle déclaré.

“Partout où les gens qui ont des convictions antisémites vont dans les espaces numériques, ils portent cet antisémitisme avec eux.”

Alors que des sujets spécifiques peuvent être plus fréquemment ciblés par des commentaires antisémites (une vidéo sur Israël et la Palestine, par exemple), ils apparaissent également dans des endroits inattendus. L’année dernière, Richards a exploré une “théorie du complot apparemment amusante sur l’Antarctique” qui est devenue virale. Certaines fouilles ont découvert la mythologie néonazie.

REGARDER |Les principales plateformes de médias sociaux doivent faire plus pour lutter contre l’antisémitisme, déclare le député : Le groupe de travail international sur l’antisémitisme en ligne entend des entreprises de médias sociaux Le député libéral Anthony Housefather, coprésident d’un groupe de travail interparlementaire, affirme que les plateformes en ligne doivent être plus transparentes et faire l’objet d’audits indépendants. “Pour le moment, nous ne voyons pas de progrès”, a-t-il déclaré.

Les vidéos que les jeunes enfants regardent en ligne devraient également être sur le radar des adultes, a ajouté Snidman-Stren.

“Une vidéo peut aller de Peppa Pig à Peppa Pig avec une croix gammée et une tenue nazie – en quelques secondes – parce que les gens pensent que c’est une blague amusante. Et le le titre est peut-être normal, mais ensuite il se transforme en quelque chose comme ça.”

Avec les médias sociaux qui occupent une place aussi importante dans la vie de la plupart des gens aujourd’hui, il est d’autant plus facile de propager des contenus dérangeants et des informations erronées, a noté sa camarade de classe Maya Klimitz.

“Peu importe le niveau d’éducation que vous avez ou ce que vous savez réellement sur le sujet…. [Social media] donne aux gens la possibilité de partager leurs informations avec des millions de personnes », a déclaré l’élève de 10e année à Toronto.

Sa camarade de classe Eve Pascoe, également en 10e année, croit qu’il y a une intention derrière le matériel antisémite qu’elle a vu partagé.

“Ces comptes sont comme des gens qui ne se révèlent pas. Ils n’ont pas de noms. Ils n’ont pas de vidéos d’eux-mêmes, donc je pense qu’ils savent que ce qu’ils font est mauvais.”

Action rapide nécessaire

Le directeur du musée, Solomon, craint que ce type de contenu qui prolifère sur les réseaux sociaux ne normalise l’antisémitisme chez les jeunes.

“Les enfants le voient. Ils ne savent pas nécessairement ce que c’est et ils savent juste que c’est un contenu interdit. Alors c’est attrayant pour eux et ils commencent à l’utiliser dans des graffitis et ce genre de choses”, a-t-elle déclaré.

“Une partie de notre travail consiste à laisser [students] savent que ces symboles sont en fait liés à l’histoire et qu’ils doivent comprendre que le simple fait de les mettre sur une école et… d’en gratter un sur le tableau n’est pas acceptable.”

L’exposition répétée a un effet réel, selon Richards.

“Plus vous voyez quelque chose, plus cela semble être vrai. Et plus vous voyez quelque chose d’extrémiste ou de radical, moins cela va sembler extrémiste ou radical.”

Stratégies pour les parents et les éducateurs

Richards recommande aux adultes d’établir d’abord une atmosphère dans laquelle les enfants se sentent en sécurité pour partager ce qu’ils voient en ligne, avant de leur parler régulièrement de ce qu’ils parcourent.

Abbie Richards est une chercheuse en désinformation et TikTokker qui démystifie les théories du complot. (Alexi Reibman)

“Ils doivent être conscients que cela existe dans les espaces numériques dans lesquels ils vont naviguer”, a-t-elle déclaré.

“S’assurer que nous vérifions avec les enfants … ce qu’ils voient et comment ces récits pourraient potentiellement causer des dommages dans le monde réel sont des discussions que nous devrions avoir constamment … Pas seulement maintenant, pas seulement cette semaine, mais tout le temps.”

Des ressources éducatives adaptées à l’âge peuvent aider à contrer la désinformation en ligne sur le peuple juif et sur l’Holocauste, selon Solomon, qui dit que “l’éducation est l’outil le plus important, non seulement pour nos enfants mais aussi pour les adultes et les parents”.

Elle a pointé Ressources du Neuberger Holocaust Education Centre qui partagent l’histoire de l’Holocauste sous plusieurs angles et à travers le témoignage de survivants, qu’ils visitent des salles de classe ou soient projetés en ligne. Aux parents et éducateurs de collégiens, un nouveau programme de courtes vidéos animées basées sur des incidents réels impliquant les étudiants vise à enseigner l’impact de l’antisémitisme.

Dara Solomon, directrice exécutive du futur Musée de l’Holocauste de Toronto, affirme qu’une partie du travail de l’organisation consiste à « laisser [students] sachez que ces symboles sont en fait liés à l’histoire et… en gratter un sur le tableau n’est pas acceptable. (Doug Husby/CBC)

Si les étudiants ne connaissent pas la communauté juive, a ajouté Solomon, les adultes ne devraient pas se précipiter et commencer par l’Holocauste.

“Introduire l’héritage, la culture et les traditions juives et l’histoire locale, plutôt que de plonger profondément dans l’antisémitisme de l’Holocauste [first]… Commencez par la culture comme vous le feriez avec n’importe quel autre groupe.”

Plutôt que d’essayer de remonter le temps jusqu’à une certaine ère pré-Internet et pré-réseaux sociaux, “nous devons creuser ‘Pourquoi les gens se sentent-ils impuissants et incontrôlables, puis se tournent-ils vers les théories du complot en premier lieu ?'”, a déclaré Richards.

“Cela va nécessiter beaucoup d’autonomisation sociale, beaucoup d’éducation pour traverser cela et changer notre discours. Mais cela ne veut pas dire que c’est impossible.”