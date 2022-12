Les conspirateurs électoraux vaincus cherchent à diriger le Michigan GOP

LANSING, Michigan (AP) – Les républicains qui ont perdu leurs courses pour les trois principaux bureaux de l’État du Michigan après avoir promu des mensonges sur l’élection présidentielle de 2020 ne prévoient pas d’aller tranquillement.

Deux des candidats qui ont nié la victoire du président Joe Biden dans l’État ont annoncé leur intention de se présenter au poste qui dirige le GOP de l’État, tandis que le troisième a déclaré qu’il envisageait de se présenter au poste le plus élevé.

Cela suscite des inquiétudes au sein du parti après avoir subi une raclée dans le Michigan, un champ de bataille politique éternel qui est sur le point de jouer un rôle central dans la course présidentielle de 2024. Leurs tentatives pour prendre le contrôle de l’appareil du parti montrent également à quel point les conservateurs d’extrême droite tentent de maintenir leur emprise sur la base du parti à un moment où le GOP lutte à l’échelle nationale avec sa direction après des résultats de mi-mandat médiocres.

Kristina Karamo, une professeure de collège communautaire qui a perdu sa course au poste de secrétaire d’État après avoir organisé une campagne remplie de complots électoraux, a utilisé le même genre de langage chargé qu’elle a eu tout au long de sa campagne pour annoncer son intention de se présenter à la présidence du parti du Michigan.

Dans une déclaration publiée cette semaine sur les réseaux sociaux, elle a déclaré que le Parti républicain de l’État avait commencé à fonctionner comme «des mini-gangs au lieu de soldats luttant pour la liberté» et que l’État était «au bord de la tyrannie, que voter seul ne sera pas. capable de surmonter. »

Au lieu d’avoir peur des attaques, écrit-elle, “nous devons semer la peur dans le cœur de l’ennemi à la porte”.

La course à la présidence du Michigan GOP, qui sera décidée lors d’une convention du parti en février, intervient après que les démocrates ont pris le contrôle de tous les niveaux de pouvoir pour la première fois depuis les années 1980. Les démocrates ont pris le contrôle des deux chambres de l’Assemblée législative et ont battu les républicains par des marges importantes pour le gouverneur, le procureur général et le secrétaire d’État.

De nombreux républicains d’État et nationaux ont exprimé leur inquiétude quant au fait que des défaites similaires pourraient devenir monnaie courante sans une correction de cap au sein du Parti républicain de l’État.

“Il est difficile de penser à un État où les républicains ont perdu plus qu’au Michigan”, a déclaré Stu Sandler, un consultant républicain national. L’État partie n’était pas le partenaire traditionnel qu’il avait été dans le passé, a-t-il dit, en partie à cause d’un président qu’il a décrit comme peu actif.

“Le président pourrait être très important, en particulier parce qu’ils n’ont pas d’élu à l’échelle de l’État ou de républicain éminent comme voix, et c’est quelque chose que le président pourrait être dans les bonnes circonstances”, a déclaré Sandler.

En plus de Karamo, le candidat du procureur général Matthew DePerno a annoncé qu’il briguerait le poste. La républicaine Tudor Dixon, qui a perdu la course au poste de gouverneur de 11 points de pourcentage face à la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer, a déclaré qu’elle envisageait également de se présenter.

Les trois candidats ont été approuvés par l’ancien président Donald Trump et ont fait écho à ses fausses affirmations d’une élection volée – bien que Dixon se soit éloignée de ses déclarations précédentes après avoir remporté la primaire républicaine pour le poste de gouverneur.

“Cette course est unique parce qu’elle est le fruit d’une très longue bataille entre les éléments de base et le soi-disant établissement”, a déclaré John Sellek, un consultant républicain du Michigan. “Pour la première fois, cette course est un choix entre plusieurs candidats MAGA, ce qui signifie que la base a peut-être finalement pris le relais.”

Une note de service de l’État partie rédigée quelques jours après les élections du 8 novembre et partagée sur les réseaux sociaux par Dixon, a blâmé la prise de contrôle par la base pour les pertes à mi-mandat des républicains. Le chef de cabinet du Michigan GOP, Paul Cordes, a écrit que le parti se débattait en raison d’un manque de “candidats substantiels de haute qualité et de campagnes bien financées”.

«Au cours de ce cycle, le Parti républicain du Michigan a fonctionné dans la réalité politique selon laquelle le président Trump était populaire parmi notre base et un facteur de motivation pour ses partisans, mais a fourni des défis lors d’un scrutin à l’échelle de l’État, en particulier avec les indépendants et les femmes lors de l’élection de mi-mandat. », a écrit Cordes.

La note de service a également souligné une proposition de vote sur le droit à l’avortement, qui a été adoptée à une écrasante majorité, comme l’une des raisons du balayage des démocrates. Les candidats de l’État se sont également présentés dans de nouveaux districts tirés par une commission de citoyens indépendante qui avait été créée auparavant par des votes, au lieu des districts fortement gerrymandered qui avaient été dessinés par les législateurs républicains.

Dixon a répondu que la note de service était un “exemple parfait de ce qui ne va pas” avec le parti et qu’il y a “un problème de leadership”.

Le président actuel Ron Weiser a déclaré qu’il ne chercherait pas à être réélu, tandis que la coprésidente Meshawn Maddock n’a pas annoncé si elle se présenterait. Le porte-parole du Parti républicain du Michigan, Gustavo Portela, a déclaré que le parti n’aurait aucun autre commentaire sur le concours de présidence.

Semblable aux conventions du parti au printemps dernier, où les délégués ont nommé DePerno et Karamo, le poste de président sera choisi par les délégués du comté lors de la convention du 18 février. Jason Roe, consultant du GOP et délégué du comté, s’attend à ce que les délégués participant à la convention soient à nouveau des militants de base qui favorisent les candidats soutenus par Trump.

“Il n’y a aucun moyen sur la terre de Dieu que les donateurs de l’État confient à un DePerno ou à un Karamo les ressources nécessaires pour reprendre le pouvoir”, a déclaré Roe. “Il faudra faire quelque chose en dehors de la structure traditionnelle.”

Alors qu’il reste plus de deux mois avant la convention, certains membres du parti espèrent toujours qu’un candidat émergera qui pourra unir à la fois la base et l’establishment du parti.

L’ancien représentant américain Pete Hoekstra, qui a été ambassadeur aux Pays-Bas de 2018 à 2021, a déclaré lors d’une récente interview qu’il envisageait de se présenter. Le sénateur d’État Tom Barrett, qui a perdu la course du 7e district du Congrès face à la démocrate Elissa Slotkin, a également été poussé par les républicains à briguer le poste, selon le porte-parole Jason Roe.

DePerno a déclaré qu’il pensait pouvoir unir les deux côtés du parti. Dans une interview vendredi, il a déclaré que le parti devait être reconstruit pour “réunir les militants de base avec la classe des donateurs hérités”.

“Les donateurs hérités, bien qu’ils ne voulaient pas soutenir publiquement des candidats qu’ils pensaient être associés à Donald Trump, ils m’ont soutenu au moins par le biais de PAC tiers”, a déclaré DePerno.

L’ancien avocat fiscaliste a pris de l’importance dans le parti en poussant les mensonges de Trump sur une élection volée dans l’État après l’élection présidentielle de 2020. Un procureur spécial examine actuellement s’il convient d’inculper DePerno et d’autres personnes pour avoir tenté d’accéder aux machines à voter après cette élection.

Lavora Barnes, présidente du Parti démocrate du Michigan, a déclaré que le “plus grand cadeau que les républicains puissent continuer à nous offrir” est la lutte intestine au sein du parti de l’État et la nomination de candidats “fous et justes de fous”.

“En regardant ce groupe de personnes intéressées à se présenter à la présidence, je pense que nous pourrions voir un peu la même chose en termes de type de candidats que ces personnes soutiendraient”, a déclaré Barnes. “Et je pense que cela nous aidera à tenir la législature à l’avenir.”

___

Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press