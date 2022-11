Les conspirateurs électoraux revendiquent certaines courses pour les bureaux locaux

Alors que les experts du vote applaudissaient les pertes des théoriciens du complot électoral lors de nombreuses courses très médiatisées le jour du scrutin, Paddy McGuire s’est préparé à céder son bureau à l’un d’eux.

McGuire, l’auditeur du comté de Mason dans l’ouest de Washington, a perdu sa candidature à la réélection au profit de Steve Duenkel, un républicain qui a fait écho aux mensonges de l’ancien président Donald Trump sur les élections de 2020. Duenkel, qui a invité un éminent conspirateur électoral dans la région et a mené une campagne de porte-à-porte pour trouver la fraude électorale, a battu McGuire par 100 voix dans le comté conservateur de 60 000 habitants.

“Il y a toutes ces histoires sur le secrétaire d’État négationniste des candidats d’État qui a perdu dans les États violets”, a déclaré McGuire, faisant référence au bureau d’État qui supervise normalement le vote. « Mais les secrétaires d’État ne comptent pas les bulletins de vote. Ceux d’entre nous sur le terrain, que nous soyons commis, auditeurs ou archivistes, oui.

Les républicains qui ont soutenu les efforts de Trump pour annuler les élections de 2020 ont perdu des offres pour des bureaux à l’échelle de l’État qui jouent un rôle clé dans la supervision du vote dans les six États qui ont décidé de la dernière élection présidentielle, ainsi que dans les courses à travers le pays.

Mais un nombre incalculable de personnes ont remporté des élections locales pour contrôler les postes qui dirigent les opérations électorales sur le terrain dans les comtés, les villes et les cantons à travers le pays.

“Sans aucun doute, le déni électoral est bel et bien vivant, et c’est une menace permanente”, a déclaré Joanna Lydgate des États-Unis, un groupe soulignant le risque que les théoriciens du complot électoral tentent de prendre le contrôle de l’administration électorale.

Sur les neuf républicains candidats au poste de secrétaire d’État qui ont fait écho aux mensonges de Trump sur l’élection présidentielle de 2020 ou soutenu ses efforts pour annuler ses résultats, trois ont gagné – tous dans des États dominés par les républicains.

En Alabama, le représentant de l’État Wes Allen n’attend même pas d’entrer en fonction pour faire des vagues. La semaine dernière, il a annoncé qu’une fois devenu secrétaire d’État, il se retirerait d’ERIC, une base de données multi-États des inscriptions électorales. Le système est conçu pour informer les États lorsque les électeurs doivent être expulsés parce qu’ils ont déménagé, mais il est devenu la cible des théoriciens du complot électoral.

Allen a fait écho à ces théories du complot pendant sa campagne, mais dans une déclaration la semaine dernière, il a plutôt déclaré qu’il était motivé par le désir de protéger la vie privée des électeurs de l’Alabama. Son appel à quitter ERIC a attiré une sévère réprimande de la part du secrétaire d’État sortant de l’État, John Merrill, un autre républicain.

“Donc, si Wes Allen envisage de retirer l’Alabama de sa relation avec ERIC, comment compte-t-il maintenir la sécurité des élections sans avoir accès aux données nécessaires, à l’autorité légale ou à la capacité de procéder à une maintenance appropriée de la liste électorale?” Le bureau de Merrill a déclaré dans un communiqué, faisant référence à la façon dont ERIC signale lorsqu’un électeur a quitté l’État et peut être retiré des listes de l’Alabama.

Dans le Wyoming profondément conservateur, le républicain Chuck Gray était le seul candidat au poste de secrétaire d’État sur le bulletin de vote. Une fois qu’il a remporté la primaire du GOP en août, son ascension était garantie.

Dans l’Indiana, Diego Morales a évincé le secrétaire d’État sortant, un autre républicain, lors de la convention de nomination du parti en faisant écho aux théories du complot de Trump sur l’élection présidentielle de 2020. Il a freiné sa rhétorique lors de sa campagne électorale réussie pour les élections générales.

Morales n’a pas répondu à une demande de commentaire. Il était le seul des 17 conspirateurs électoraux républicains d’un groupe appelé America First Secretary of State Coalition à remporter sa course aux élections générales.

Le bilan est beaucoup plus trouble au niveau local, où les élections sont effectivement organisées et les bulletins de vote sont comptés.

Il existe des milliers de bureaux électoraux distincts aux États-Unis. Dans de nombreux États, les élections sont menées par des bureaux de comté supervisés par des greffiers ou des auditeurs, bien que dans certains, elles soient administrées au niveau municipal dans les villes ou même les cantons.

Aucune organisation ne suit les bureaux électoraux locaux. Le groupe démocrate Run for Something, alarmé par la perspective que des complotistes électoraux occupent ces postes, a lancé cette année une initiative pour soutenir les candidats qu’il a surnommés “les défenseurs de la démocratie”. Il estimait que 1 700 élections distinctes étaient organisées soit pour des postes de conduite d’élections, soit pour des organes tels que les commissions de comté qui nomment les directeurs des élections.

Amanda Litman, cofondatrice de l’organisation, a déclaré que le groupe suivait 32 courses où il soutenait des candidats. Leur candidat a remporté 17 courses et perdu 12, tandis que trois n’ont pas encore été appelés. Plus important encore, a-t-elle dit, ils ont remporté huit courses contre des négationnistes et n’en ont perdu que trois.

“C’est généralement un bon signe que lorsque vous êtes en mesure de faire les enjeux de la course à la démocratie, vous gagnez”, a déclaré Litman.

Pourtant, a-t-elle ajouté, il est difficile de suivre tous les théoriciens potentiels du complot électoral qui sont entrés dans les bureaux locaux : “C’est un peu inconnaissable”.

Certains éminents théoriciens du complot électoral ont remporté des postes locaux.

Dans la région d’Atlanta, Bridget Thorne, qui a assisté à de nombreuses réunions de la commission du comté de Fulton pour parler des théories du complot autour des élections de 2020, a remporté un poste au sein de la commission. Cependant, il est dominé par les démocrates, elle aura donc probablement une capacité limitée à faire pression sur le département des élections du comté.

Dans le comté de Washoe, la zone swing du Nevada qui comprend Reno, le républicain Mike Clark a remporté l’un des cinq sièges de la commission du comté. Il a déclaré à un journal local que “je n’ai aucune connaissance personnelle” de savoir si le président Joe Biden a légitimement remporté les élections de 2020.

Et dans le comté de Mason, Duenkel a répandu des théories du complot sur les élections locales et nationales. Il a aidé à diriger un groupe de bénévoles qui ont fait du porte-à-porte pour vérifier les électeurs qui ne vivaient pas là où ils étaient inscrits et ont affirmé en avoir trouvé des milliers. Une chaîne de télévision locale est revenue sur ses pas et a découvert de nombreuses erreurs commises par le groupe.

Pourtant, chaque républicain sur le bulletin de vote a remporté le comté de Mason cette élection. McGuire a déclaré qu’il avait appelé Duenkel pour le féliciter et lui avait laissé un message vocal, mais qu’il n’avait jamais été rappelé. Duenkel n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press.

“Il a obtenu plus de votes que moi et il a gagné”, a déclaré McGuire. “C’est ce que fait un professionnel des élections – respecter la volonté des électeurs et se tenir derrière les résultats, que l’on soit satisfait ou non du résultat.”

