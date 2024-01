Les conspirateurs de l’attentat de Bali écopent de 5 ans de plus à Guantánamo Bay

« Dès son arrivée dans les sites noirs, il a été immédiatement torturé », a-t-elle expliqué. « Pas immédiatement interrogé. Immédiatement torturé.

Elle a cité des enquêtes fédérales et du Congrès qui ont confirmé qu’il avait été maintenu nu en isolement alors qu’il était enchaîné dans des positions douloureuses, qu’on lui avait versé de l’eau dans le nez et la gorge et qu’il avait été forcé de s’accroupir avec un balai derrière les genoux. Chaque situation était illustrée par un dessin qui fait désormais foi dans le dossier.

« Franchement, ce n’est pas américain », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas qui nous sommes. Mais c’est ce que nous avons fait.

Le procureur en chef, le colonel George C. Kraehe, a déclaré que les véritables victimes de la torture étaient les familles des morts, « qui ont été rendues toute leur vie horrifiées, terrorisées, privées de leurs précieux proches, volés par les actes barbares de l’accusé. .»

“Notre tâche ici n’est pas de rendre justice aux accusés”, a déclaré le colonel Kraehe. « Notre tâche ici est de rendre justice aux victimes. »

Il a défendu le programme d’interrogatoire de la CIA comme étant un produit de l’époque, « au début de la guerre contre le terrorisme, lorsque les États-Unis cherchaient à se défendre et à défendre le monde contre les forces qui avaient vicieusement attaqué les États-Unis, tuant des milliers d’innocents, qui avaient attaqué d’autres pays, des forces qui cherchaient à détruire le mode de vie américain. Cette guerre continue encore aujourd’hui. »